Suite à l’évolution des cas de coronavirus en Belgique, qui montre une augmentation marquée, le Centre de crise a décidé de reprendre ses conférences de presse, trois fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi), afin d’évoquer l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Belgique suite à la demande du Comité de concertation. La première se tient ce lundi depuis 12h00 en présence physique de journalistes.

►►► Bilan coronavirus du 20 juillet : 187 cas rapportés en 24 heures, une moyenne de 154 cas, en hausse de 66%

La conférence de presse a commencé par les traditionnels chiffres donnés par Yves Van Laethem même si l’épidémiologiste a entamé sa prise de parole en déclarant qu’il y aurait " plus d’informations et de discussions que de chiffres aujourd’hui. ". Avant de poursuivre : " On a eu en moyenne de l’ordre de 154 cas de contamination journalière sur une moyenne de sept jours. C’est une augmentation considérable de 66% par rapport aux semaines précédentes. Vous le savez sans doute aussi, certaines provinces sont plus touchées que d’autres. C’est essentiellement la province d’Anvers, le Limbourg et la Flandre Occidentale. Ceci étant, il y a des cas aussi et une légère augmentation dans les diverses autres régions du pays."

Yves Van Laethem a ensuite tenu a rassuré en évoquant des chiffres plus rassurants : " Heureusement, les indicateurs classiques de sévérité restent favorables. En moyenne, la semaine passée, on avait de l’ordre de 145 lits occupés par des patients Covid dans les hôpitaux. Au niveau de ce nombre de lit, il y avait en moyenne 10 nouvelles hospitalisations par jour, que l’occupation des soins intensifs est restée stable, de l’ordre de 3% de la capacité réservée aux patients Covid-positif et que le nombre de décès se situe entre un et deux en moyenne pour la semaine écoulée."

Le porte-parole du Centre de crise a par la suite donner une série de conseils car "il ne faut pas se cacher, la situation est moins favorable qu’il y a une quinzaine de jours". Le premier de ses conseils est simple et clair : "Continuons à limiter nos contacts" avant de développer : "Il est absolument nécessaire de réaliser que le virus n’est pas parti. Il faut en tenir compte dans notre vie de vacances. On retrouve une certaine liberté de vie, on revoit des amis, on fait des réunions, et dans tous ces moments-là, il faut se dire que le Covid peut être présent et il faut en tenir compte dans nos comportements. Évitons les foules, il peut y en avoir sur les lieux de vacances, dans les magasins, essayons alors de limiter notre expression verbale puisque c’est dans ces situations-là qu’on échange le virus."