Les chiffres du coronavirus en Belgique ce 5 novembre 2021 : plus de 11.000 cas de Covid détectés mardi, un record depuis plus d'un an

Ce vendredi matin, lors du point presse de Sciensano, consacré aux effets du vaccin sur les infections et les hospitalisations, Steven Van Gucht a fait le point sur la situation épidémiologique en Belgique. Les chiffres de l'épidemie poursuivent l'augmentation de la semaine dernière. Deux éléments sont intéressants: ce mardi, plus de 11.000 cas de Covid ont été détectés, il s'agit d'un record depuis plus d'un an. Deuxième élément: c'est en Flandre que l'on enregistre l'augmentation la plus grande.

Au total, affirme Steven Van Gucht, "On compte 7000 infections par jour en moyenne la semaine dernière". Cela représente une agmentation de 13%. Un chiffre qu'il convient de relativiser: "Le jour férié du 1er novembre créé un effet de week-end prolongé. Si on ne prend pas en compte ce jour, la hausse est de 35%, ce qui est sans doute plus proche de la réalité et comparable avec la hausse de la semaine passée".

Quant au chiffre de contaminations de mardi dernier, il s'agit d'un record pour l'année 2021.