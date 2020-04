Le trouble jeu de Donald Trump: claironner vouloir "rouvrir l'Amérique" mais laisser le dernier mot aux gouverneurs

L'Etat de New York est de loin le plus touché par l'épidémie aux Etats-Unis, avec plus de 210.000 cas confirmés du coronavirus et plus de 11.500 morts déjà officiellement recensés. Le gouverneur de New York a annoncé jeudi le prolongement jusqu'au 15 mai des mesures de confinement.

Je voudrais voir le taux d'infection baisser plus encore. La politique de confinement restera appliquée jusqu'au 15 mai