Le rebond irrésistible de la dette publique avec la crise sanitaire

L’Etat fédéral va devoir emprunter 60,35 milliards d’euros en 2020. Il s’agit de ce que l’Agence fédérale de la Dette appelle " les besoins bruts de financement de l’Etat". Sur ce total, 18,98 milliards d’euros vont servir à rembourser les emprunts arrivant à échéance cette année. Le gros morceau, 39,89 milliards d’euros, va servir à couvrir le déficit 2020 de l’Etat fédéral. Pour être complet, ajoutons que l’Agence de la Dette va également emprunter 1,5 milliard d’euros supplémentaires pour différents besoins de financement. Un peu plus de 60 milliards d’euros à emprunter, ce n’est pas anodin : dans ses prévisions initiales pour 2020, l’Agence de la Dette prévoyait d’emprunter "seulement" 9,6 milliards d’euros pour couvrir le déficit de l’Etat fédéral, et pas 40 milliards. Ce sera donc finalement quatre fois plus de prévu… Car entre-temps, bien sûr, il y a eu la crise sanitaire et le confinement de l’économie, qui a plombé les recettes de l’Etat – moins de TVA, moins de précompte professionnel, moins d’impôts des sociétés, etc. – et fait grimper en flèche les dépenses publiques, avec des mécanismes comme le chômage temporaire ou le "droit passerelle" pour les indépendants. Tout cela fait exploser les déficits des finances de l’Etat qu’il faut bien combler avec de l’argent emprunté.

Argent pas cher… La dette publique va donc s’envoler cette année. Mais les taux d’intérêt extrêmement bas – le rendement de l’emprunt belge à 10 ans est quasi nul pour le moment – permettent à l’Etat de limiter la casse. La dette ne coûte presque rien, comme le montrent les résultats de la dernière adjudication d’obligations linéaires qui s’est déroulée le 18 mai (https://news.belgium.be/fr/resultats-de-ladjudication-olo-du-18052020). L’administrateur général de la Trésorerie, Alexandre De Geest, constate d’ailleurs que "la dette [de l’Etat] a augmenté en valeur absolue, mais le coût de cette dette a fortement diminué tant en valeur relative qu’en valeur absolue". Le constat vaut également pour les autres pouvoirs publics. Comme le montre le graphique ci-dessous, la charge de la dette a chuté au fil du temps pour les pouvoirs publics belges pris dans leur ensemble.

Une aubaine pour les pouvoirs publics Les taux bas sont donc une aubaine pour les pouvoirs publics. Et pas seulement pour financer les nouveaux déficits, le constat vaut également pour les emprunts qui arrivent à échéance cette année. L’Etat les rembourse avec de nouveaux emprunts moins chers. Le mécanisme est bien connu : "A taux d’endettement donné, expliquait la Banque nationale dans son rapport 2019, les charges d’intérêts diminuent si le taux d’intérêt de marché payé sur les nouvelles émissions est inférieur à celui des titres qui arrivent à échéance". Or, "les OLO [obligations linéaires de l’Etat] qui arriveront à échéance et qui seront à refinancer entre 2020 et 2022 ont été émises à des taux moyens situés entre 3 et 4%. Sans remontée significative des taux d’intérêt, la baisse des charges d’intérêts se poursuivra, en particulier pendant les trois prochaines années". Effet mécanique donc puisque les nouveaux emprunts se font à taux quasi nuls mais, attention, prévenait la Banque nationale, "ce sera moins vrai par la suite, les titres à refinancer étant assortis de taux moins élevés. Sans allégement de l’endettement, les gains en termes de charges d’intérêts se tariront donc progressivement". C’est un peu le revers de la médaille : la Belgique profite de taux d’intérêt en baisse quasiment constante depuis plusieurs décennies et donc, à un moment donné, il ne sera plus possible de remplacer les emprunts arrivés à échéance par des emprunts moins chers.