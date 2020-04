Le professeur d’immunologie, Michel Goldman : "Le politique nous demande de la discipline et de la solidarité, à eux de montrer l’exemple"

Professeur d’immunologie et pharmacothérapie à l’ULB, Michel Goldman est l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 18 avril sur La Première et ce dimanche 19 avril sur La Trois.

La Belgique va entamer une sortie progressive du confinement. Pour comprendre les enjeux du grand défi sanitaire, social, économique et politique des prochains mois, nous en parlons avec lui.

Mais il faut d’abord aborder un sujet d’actualité : ce chaos issu de la dernière conférence de presse du Conseil national de Sécurité.

Sophie Wilmès annonce alors de manière unanime que les résidents en maisons de repos pourront recevoir la visite d’une personne désignée et saine. Le lendemain, c’est le demi-tour complet. "On est dans une situation extraordinairement compliquée. On doit effectivement concilier des priorités, des préoccupations sanitaires, économiques, sociales. C’est excessivement compliqué. Et ce genre de couac se reproduira", commence Michel Goldman.

Je pense que le monde politique, dans son ensemble, devrait commencer par montrer l’exemple

"Ce que j’ai compris", poursuit-il, "c’est qu’il y a une décision qui a été prise par le gouvernement fédéral en accord avec des représentants des gouvernements et des ministres-présidents. Je pense que les gouvernements qui nous demandent de la discipline, de respecter les mesures de distanciations, de respecter les gestes barrières, qui nous demandent de la solidarité… Je pense que le monde politique, dans son ensemble, devrait commencer par montrer l’exemple. Discipline et solidarité. Et ce n’est effectivement pas ce qu’ils nous ont montré ces derniers jours".