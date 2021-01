Le président de la task force Covid : avec le variant britannique, "il y a un nouveau défi" qui se présente (Jeudi en Prime)

Herman Goossens était l’invité de Jeudi en Prime, ce jeudi après le JT de 19h30. Il préside la task force sur la stratégie Covid en Belgique. Professeur de microbiologie à l’université d’Anvers, c’est un spécialiste des épidémies. Pour lui, avec le variant britannique du coronavirus, la Belgique est à l’aube d’une troisième vague épidémique, et ne doit pas sous-estimer la menace que représente ce variant plus contagieux.

Le professeur revient aussi sur cette observation, sur un court laps de temps, comme quoi le variant infecterait plus les enfants : "les derniers chiffres montrent qu’il n’y a pas de différences entre les classes d’âge", les enfants ne seraient donc pas plus infectés. "Une explication serait que le variant serait responsable de plus de contaminations asymptomatiques".

Le microbiologiste se risque à une estimation : "probablement 5 à 10% des infections au covid-19 sont dues au variant britannique". Ces chiffres correspondent à ce que l’on observe dans d’autres pays comme aux Pays-Bas ou au Danemark, où l’on est à 10 et 8% d’infections au variant britannique. "Quand on cherche le variant, on le trouve. Donc il est là, et il va se propager."

Le variant britannique inquiète nos autorités. A juste titre, selon Herman Goossens, car ce virus se propage très vite. "Oui, il va très vite. Je suis inquiet car cela me fait penser à l’année passée, en février quand on parlait d’une petite grippe et qu’on ne testait pas trop", estime le Professeur Goossens. Herman Goossens fait un parallèle entre la situation actuelle et celle de l’an dernier. "La situation à Londres est effrayante. C’est presque la même chose qu’en Italie lors de la première vague", estime-t-il, faisant référence au fait que le système de santé britannique est débordé par l’ampleur de l’épidémie.

Pour Herman Goossens, pour enrayer la propagation du variant britannique, il ne faut pas forcément de nouvelles règles sanitaires. "Les règles du jeu sont les mêmes, mais on doit les appliquer", explique-t-il. Il précise que le variant britannique est plus contagieux, mais qu’il n’est pas plus virulent. Pour lui, les règles sanitaires actuelles sont bonnes. Le fait de limiter strictement les contacts rapprochés, comme c’est demandé en Belgique, par exemple est un moyen de contrer la propagation du variant britannique. Mais, martèle le Professeur Goossens, les gens doivent suivre les mesures. "J’ai le sentiment qu’on est au début de cette vague et que dans notre pays, les gens ne sont pas bien réveillés et qu’ils ne se rendent pas compte", déclare-t-il, craignant une "catastrophe".

Le virus interpelle. Dans les deux écoles de la région d’Anvers et dans celles de Houthulst, en Flandre occidentale, où des foyers de contamination au variant britannique ont été repérés, les tests effectivement sur la population scolaire et les enseignants ont montré qu’il y avait très peu de cas d’infection, selon le Professeur Goossens.

L’Université d’Anvers continue de procéder à des tests pour mesurer la propagation du virus. Ce week-end et lundi, près de 7000 personnes d’Anvers sont invitées à se faire tester. On a en effet constaté que, dans deux quartiers, il y avait beaucoup d’infections. L’Université d’Anvers veut vérifier si cette progression rapide du virus dans ces quartiers est due au variant britannique, car c’est une des caractéristiques de ce variant : il est "explosif", ldes clusters se forment très rapidement.

En revanche, à partir du moment où une personne est contaminée au variant britannique, il faudrait, à en croire le Professeur Goossens, allonger la durée de la quarantaine. 7 jours de quarantaine ne seraient pas suffisants. "On a fait une étude à Anvers. On a testé au jour 7. Chez 35% des gens, la charge virale était encore assez importante. Je pense que 7 jours d’isolement ne suffiront pas. La proposition est de 10 jours d’isolement", recommande-t-il. En Allemagne, la règle est 14 jours de quarantaine, avec un test après les 10 premiers jours.

Quand on demande au Professeur Goossens s’il est envisageable d’assouplir les mesures dans certains secteurs, si l’on peut par exemple, rouvrir les salles de spectacles, celui-ci reste prudent. "Le message, c’est qu’il y a une menace, un challenge avec le nouveau variant. Si on ne suit pas les mesures, je pense qu’on aura une troisième vague. Ne jouons pas avec le feu", explique Herman Goossens.

Le Professeur Goossens recommande de vacciner le plus vite possible. C’est une "course contre la montre". Selon lui, le vaccin dont on dispose actuellement sera presque aussi efficace contre le variant britannique". "Pour les variants brésilien et sud-africain, on est moins sûrs", poursuit-il.

Combien de temps faudra-t-il attendre avant de retrouver une vie plus normale ? Pour le Professeur Goossens, cela devrait aller mieux au printemps. "En fonction de la campagne de vaccination. Il faut vacciner, vacciner", demande-t-il. Pour le Professeur Goossens, le Covid-19 serait un virus saisonnier. "On a vu que pendant l’été, il y a eu peu de problèmes. Une fois que l’été va arriver, cela sera plus facile", estime-t-il. Mais, d’ici là, "on va passer deux ou trois mois très difficiles", craint-il.