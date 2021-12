Le niveau d'anticorps contre Omicron 37 fois plus élevé après le booster de Moderna

Les annonces se succèdent à propos du variant Omicron et de l'efficacité des vaccines actuels. Dernier en date, le communiqué de Moderna selon lequel le niveau d'anticorps contre le variant Omicron est 37 fois plus élevé après le booster de Moderna selon le dosage actuel (une demi-dose, ou 50 microgrammes). Le facteur d'augmentation d'anticorps passerait à 83 avec une dose complète. "La spectaculaire augmentation des cas du variant Omicron nous préoccupe tous", déclare Stéphane Bancel, patron de Moderna. "Ces données montrent que les anticorps sont 37 fois plus élevés avec la dose de booster actuelle."