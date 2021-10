Le molnupiravir, l’espoir d’une pilule contre le Covid-19 ?

C’est un antiviral redirigé contre le SARS-CoV-2, qui semble montrer une efficacité prometteuse. Le molnupiravir est une pilule contre le coronavirus en cours d’étude, développée par la société pharmaceutique américaine Merck, en collaboration avec Rodgeback Bio.

On est loin encore de la mise sur le marché, mais les deux sociétés ont publié une évaluation intermédiaire de leur étude de phase 3 : cette pilule a été testée sur 775 patients à risque, qui avaient été testés positifs et présentaient des symptômes légers ou peu prononcés. Dans le groupe qui a reçu le médicament antiviral, 7,3% ont été admis à l’hôpital.

Par contre, dans le groupe témoin, qui a reçu un placebo, ce chiffre était deux fois plus élevé, 14%. Huit personnes du groupe placebo sont décédées à cause du Covid-19, mais aucune dans le groupe recevant du molnupiravir. Les résultats n’ont néanmoins pas encore été publiés. On ne dispose pour l’instant qu’un d’un communiqué de presse, pas des données.