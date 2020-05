Le gouvernement fédéral promet 15 millions de masques la semaine prochaine

C’est devenu une des sagas de la crise : la fourniture des masques en tissu commandés par le gouvernement fédéral. Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense est également en charge de cette commande. Et à ce titre, Philippe Goffin (MR) a été interrogé en séance plénière de la Chambre au sujet des 15 millions de masques achetés à la société luxembourgeoise Avrox et qui auraient dû être livrés depuis le 24 mai dernier.

"A ce jour, la société Avrox a livré 2,7 millions de masques, et en livrera encore 3,2 millions le prochain week-end. Le solde de la commande (soit plus de 9 millions de masques) doit arriver la semaine prochaine", a assuré Philippe Goffin, "regrettant" au passage ce retard d’une quinzaine de jours.

Le ministre a tenu à rappeler que la Défense avait certes travaillé dans l’urgence, mais dans le respect des règles en matière de marché public.

Philippe Goffin n’a en revanche pas apporté d’éclaircissements quant aux éventuelles amendes de retard prévues dans le contrat passé avec Avrox, et il n’a pas précisé le calendrier de livraison aux citoyens de ces fameux masques qui se font attendre.