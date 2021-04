Le coronavirus sur le lieu de travail : l’agroalimentaire, l’enseignement et les titres services plus à risque

Les risques d’attraper le Covid-19 sur son lieu de travail varient en fonction des secteurs professionnels et le secteur agroalimentaire, l’enseignement fondamental et les aides ménagères travaillant via le système des titres services sont plus à risque, selon un nouveau rapport réalisé pour le Centre interfédéral de crise par l’université d’Hasselt, la KULeuven, l’IDW et Sciensano. Cette enquête a permis de cartographier les activités sectorielles les plus exposées et de faire le point sur les contaminations qui surviennent sur le lieu de travail en se basant sur les données de recherche de contacts et les données de l’ONSS qui permettent de cibler les cas positifs dans une même entreprise.