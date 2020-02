Le Coronavirus est-il soluble dans l' Open space ?

Un risque d'infection multiplié par deux

Travail et Coronavirus: l'open space favorise-t-il la diffusion de l'épidémie?

Et le Coronavirus dans tout ça? Justement, en période hivernale, période propice aux rhumes, bronchites, pharyngites, angines et autres infections respiratoires, l'absence de cloisons n'est pas de nature à ralentir la contagion des bactéries et virus. Entre toux retentissantes, éternuements sonores et mouchoirs en papier nonchalamment abandonnés par votre prédécesseur au desk, l'open-space perd un peu de son charme en temps de grippe saisonnière. Que celui qui ne s'est jamais senti dépourvu quand la bise (du collègue souffrant) fut venue, lève la main. C'est d'ailleurs en période hivernale que les stratégies machiavéliques d'évitement battent leur plein.

Cependant, l'open-space truffé de microbes et de personnes malades qui tombent comme des mouches n'a jamais été considéré comme fondamentalement rédhibitoire, et ce malgré une étude danoise de 2011 ayant prouvé que travailler dans un espace ouvert double les risques d'infections et d'absence pour maladie. Climatisation, partage de matériel (du clavier d'ordinateur au combiné de téléphone en passant par le bic mâchouillé, si, si), poignées de porte, etc. sont propices à la survie et à la propagation des micro-organismes. Des études en milieu hospitalier ont d'ailleurs prouvé que les virus de la grippe peuvent demeurer actifs de trois heures à deux jours sur ces surfaces dures et non poreuses.