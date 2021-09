La vaccination pour tous pourrait être rediscutée en novembre selon Christie Morreale : "À ce stade, nous ne l’obligeons pas"

Céline Nieuwenhuys en faveur de la vaccination pour tous - QR le débat - 02/09/2021 Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux et membre du GEMS, est-elle aussi en faveur d’une vaccination pour tous si cette option devenait inévitable : « Je trouve qu’après la crise que nous avons vécue, tout ce qui renforce la division, la concurrence et l’opposition n’est plus à mettre à l’ordre du jour. L’obligation vaccinale pour tous me semblerait plus juste. La division des secteurs est pertinente, mais je ne suis pas certaine qu’elle ne renforce pas cette colère et ce sentiment d’exclusion que nous avons vécu. » Des propos auxquels adhère Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement.