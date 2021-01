La vaccination plus rapide que prévu en Wallonie

La vaccination a commencé en ce début d’année, et elle est planifiée par étapes successives, avec priorité donnée aux groupes à risque. La 1e phase concerne les résidents et le personnel des maisons de repos. Les institutions de soins et les professionnels de la santé viendront ensuite, suivis des personnes de plus de 65 ans, des patients à risque et des fonctions sociales et économiques essentielles. Et le planning initial s’accélère en Wallonie.

"On va démarrer le programme de vaccination avec un mois d’avance sur le calendrier prévu, indique la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale (PS). La vaccination va démarrer lundi 18 janvier dans les 19 hubs hospitaliers wallons avec le vaccin Pfizer, et parallèlement nous pourrons embrayer avec le vaccin Moderna dans 3 autres hôpitaux. Nous allons également anticiper la vaccination dans les centres d’accueil pour personnes handicapées, et au début du mois de février pour le personnel de première ligne, les médecins, les infirmiers, les aides familiales, les kinésithérapeutes et les dentistes. Ils recevront une convocation, pour organiser cela avec méthode et éviter les files d’attente".

Dans la perspective du lancement de la 2e phase du processus, à plus large échelle puisqu’elle concerne le reste de la population adulte, des lieux de vaccination décentralisés devront bientôt être mis en place. Et la réflexion avance.

"Nous allons déjà reconvertir les centres de test de Ronquières et Bierset en centres de vaccination. D’autres centres seront mis en place, pour obtenir un maillage complet de la Wallonie", explique Christie Morreale, qui en dévoilera la liste complète et la localisation dans les prochains jours.