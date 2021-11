La vaccination obligatoire à partir de 18 ans est la seule solution cohérente, selon le PS

Le PS souhaite mener sans tarder le débat sur l'obligation vaccinale pour toute la population à partir de 18 ans. Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, profitera du comité de concertation de mercredi pour mettre le dossier sur la table des discussions, a-t-on appris mardi auprès de son cabinet.

"Nous estimons, au Parti Socialiste, qu'il est grand temps de l'ouvrir dès maintenant. Pour nous, la vaccination obligatoire, dès l'âge de dix-huit ans, est LA seule solution cohérente. Je sais que c'est un débat difficile, mais je ne veux pas d'une situation absurde à l'autrichienne. Situation où on n'impose pas la vaccination obligatoire mais où on confine les non-vaccinés. Je ne veux pas de l'obligation du port du masque pour les enfants dès l'âge de 9 ans. On ne le laissera pas passer. Je ne veux pas non plus d'une vaccination par secteur, en choisissant qui doit être vacciné et qui ne doit pas l'être", a souligné le président du PS, Paul Magnette, dans un entretien accordé à Sudinfo.