La vaccination des moins de 41 ans avec Johnson & Johnson suspendue aussi pour les publics précarisés en Wallonie

La décision était tombée ce mercredi, suite à la Conférence interministérielle Santé (CIM) : le vaccin Johnson & Johnson (J&J) était suspendu en Belgique pour les personnes de moins de 41 ans.

Cette annonce faisait suite au décès en Belgique d’une patiente de moins de 40 ans, vaccinée par son employeur (une ambassade étrangère), atteinte d’une thrombose veineuse cérébrale accompagnée d’une chute de plaquettes sanguines (thrombocytopénie).

Par contre, la CIM entendait poursuivre la campagne de vaccination mobile à destination des personnes âgées, mais aussi des publics dits "vulnérables" comme les personnes sans papiers ou sans domicile fixe. L’avantage du vaccin J&J étant qu’il se donne en une seule dose. Une solution qui, selon la CIM, "présente un avantage important et il n'existe souvent aucune alternative efficace".

Changement d’avis ce jeudi, en tout cas du côté de l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ). Celle-ci a décidé en effet de suspendre aussi la vaccination avec J&J pour les plus précaires de moins de 41 ans.

Suspension en Wallonie

"Avec les acteurs de terrain, on a constaté que la position était de ne pas vacciner les moins de 41 ans, public précarisé inclus. On va rester sur cette position. On ne vaccinera pas les moins de 41 ans avec J&J, mais on leur administrera Pfizer ou Moderna", déclare Lara Klotar, porte-parole de l'AVIQ.

Et d’ajouter : "L’idée de vacciner avec J&J, c’était de n’avoir qu’une seule dose, et on se dit que malgré tout si on ne sait pas administrer la deuxième dose de Pfizer ou de Moderna, la couverture est déjà grande. Il vaut donc mieux vacciner avec une seule dose de ces vaccins plutôt que de prendre un risque tant qu’on n’a pas plus de certitudes."

Signalons que la Conférence interministérielle Santé a demandé à l'agence européenne du médicament une analyse bénéfice-risques plus détaillée avant de statuer sur la reprise ou non de la vaccination avec J&J au moins de 41 ans.