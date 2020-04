La très délicate question de la fin de vie en maison de repos au temps du coronavirus

Confinées, résignées, les personnes âgées en maisons de repos et de soins sont passées par toutes les émotions : tristesse, colère, détresse, pour finalement se rendre compte que c’est la loi du moment pour tout le monde. Là aussi, le personnel a peur. Là aussi, le monde s’est arrêté, mais entre quatre murs : les résidents sont confinés dans leur chambre. Il n’y a plus d’activités communes.

Certains homes sont épargnés par le COVID-19. D’autres n’ont pas eu cette chance et se démènent avec des patients malades, parfois envoyés en unité de soins intensifs, parfois pas… Au gré de quoi ?

Récemment, une directive de la Société belge de Gérontologie et de Gériatrie a suscité beaucoup d’émotion légitime. Elle recommandait de ne plus hospitaliser et de renvoyer dans leurs maisons de repos les patients âgés contaminés et très affaiblis par le coronavirus.

Acharnement ou pas ?

Le Collège de médecine générale francophone donne des lignes directrices claires. Tout dépend si le patient et sa famille ont établi précédemment, en dehors de la crise, une planification anticipée des soins en discutant de l’opportunité d’un acharnement thérapeutique en fin de vie.

Cette planification, si elle existe, sera le premier critère de décision. C’est la raison pour laquelle une maison de repos privée que nous avons contactée va envoyer un courriel aux familles de ses résidents, pour leur poser la très sensible question du maintien à tout prix en vie en cas de COVID-19 chez un membre de leur famille qui ne serait plus en état de se prononcer lui-même.

Il s’agit, d’après les directives du Collège de médecine générale, "de rechercher le désir intime de chacun concernant, au moins, la nécessité d’une hospitalisation et / ou d’une réanimation en cas d’atteinte par le COVID-19 en expliquant la possibilité de dispenser des soins de confort et palliatifs au sein de l’institution."

Informer et anticiper les soins

Un résident suspect de COVID-19 sera d’abord informé s’il est capable de comprendre la situation, ainsi que ses proches. La première étape sera d’anticiper l’aggravation éventuelle de l’état respiratoire du patient.

Pour les résidents pour lesquels une décision anticipée de refus d’hospitalisation ou de réanimation est connue et actualisée, qui présentent des facteurs de risque de forme sévère ou d’autres signes de gravité clinique, les maisons de repos et de soins sont appelées à anticiper une aggravation éventuelle, en prévoyant des soins palliatifs : de l’oxygène prêt à l’emploi, des médicaments adéquats et du matériel de protection des soignants. Ces médicaments sont essentiellement la morphine et les benzodiazépines.

Une grille d’aide à la décision éthique permet d’orienter le personnel, selon que le patient et sa famille ont pris ou non une décision préalable de réanimation en cas d’arrêt cardiorespiratoire.