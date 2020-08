Coronavirus : la société liégeoise ZenTech cite l'Etat belge en référé pour 1,2 million de tests sérologiques non payés

"Exaspéré par la carence fautive de l’Etat, ZenTech cite l’Etat belge en référé." Voilà comment débute le communiqué publié par ZenTech, la société Biotech wallonne, localisée à Liège, et qui avait fait l’actualité le 19 avril dernier après avoir signé un contrat-cadre avec l’Etat fédéral en vue de lui livrer 3.65 millions de tests sérologiques pour détecter le SARS-COV-2, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Presque 4 mois après la signature de ce contrat, les relations entre les deux parties semblent au plus mal. Comme le détaille la société wallonne dans son communiqué : "Pendant 3 mois, différents courriels et courriers officiels ont été envoyés à l’Etat. Ces courriels et courriers sont restés lettre morte sans même un accusé de réception jusqu’en début juillet. ZenTech s’est vu alors, à sa grande surprise, convoqué à une négociation en vue de 'envisager une révision du contrat à la baisse' sous prétexte de 'changement du marché'."

Toujours selon les explications ZenTech, une proposition de révision du contrat devait être faite par le "négociateur" du Ministre De Backer, en charge du dossier, dans les jours qui suivaient mais "aucune proposition ni orale ni écrite, de l’Etat n’a été reçue par ZenTech si ce n’est ce 4 août, une demande de reporter la proposition attendue jusqu’en septembre."

Voilà donc les raisons qui ont poussé la société liégeoise à lancer une action en référé devant le Tribunal de Première Instance de Liège. ZenTech déclare aussi avoir engagé 4 millions d’euros de frais pour honorer sa part du contrat, c’est-à-dire, livrer en temps et en lieu, les tests sérologiques rapides demandés par l’Etat belge : "au début du mois de juillet, 1,2 million de tests ont déjà été produits et restent toujours en attente de paiement."