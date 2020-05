La commission européenne propose un plan de relance de 750 milliards d'euros

A la suite de la crise sanitaire du nouveau coronavirus COVID-19, l'Europe, comme le reste du monde, fait face à une récession aux dimensions historiques. Pour y répondre, l'Union Européenne se met en ordre de marche. La présidente de la commission européenne vient de présenter le plan de relance sensé soutenir les pays et les secteurs les plus touchés par la crise. Une enveloppe de 750 milliards d'euros.

Le plan de relance de la présidente de la commission européenne fait suite à l'initiative portée par Emmanuel Macron et Angela Merkel plus tôt ce mois-ci. Les partenaires de la locomotive franco-allemande ont lancé au travers d'un accord ambitieux, l'idée d'un fonds de relance de 500 milliards d'euros.

Un mix prêts et subventions

Le fonds de relance européen émettra donc un prêt à grande échelle. 500 milliards seront consacrés à des dotations et 250 milliards à des prêts. Les pays les plus endettés bénéficieront ainsi du crédit des pays les plus riches et les plus orthodoxes budgétairement. Un mélange destiné à tenter d'acquérir l'approbation des pays les plus réticents à desserrer les cordons de la bourse. Le plan s'adossera au futur budget européen 2021-2027. Un budget revu à la hausse pour atteindre les 1.100 milliards d'euros. Avec ces deux outils qui se conjugueront au lpan d'urgence de 540 milliards adopté en avril comme première réponse à la crise, la commission se dote d'un volant de pas moins de 2.400 milliards pour impulser la relance de l'Europe.