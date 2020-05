La Cité interdite rouverte à Pekin : où en est le déconfinement en Chine ?

Cette réouverture est un signal fort en Chine, après trois mois de fermeture due à la crise du nouveau coronavirus. Le palais impérial proche de la place Tiananmen avait fermé ses portes le 25 janvier, quand les autorités ont décrété la fermeture de toutes les attractions touristiques et le confinement d’une province entière. Pékin a récemment annoncé que les autres musées de la ville allaient rouvrir progressivement à partir du 1er mai.

Les visiteurs doivent porter des masques et montrer leur code de santé sur leur téléphone portable, qui prouve qu’ils ne sont pas porteurs du virus. Ils doivent se tenir à au moins un mètre les uns des autres.

Des contrôles de températures ont lieu à l’entrée et quiconque aura de la fièvre ou toussera sera interdit d’entrée.

Résultat, les visiteurs peuvent profiter d’une Cité interdite comme ils ne l’ont jamais vue. Les immenses cours pavées sont quasi désertes au milieu des bâtiments aux colonnes rouges et aux tuiles orange vernissées.

Des gardes masqués à l’entrée de la Cité Interdite de Pekin surveillent les arrivées : 5000 touristes maximum par jour seulement pourront visiter le palais impérial, qui est désormais rouvert depuis ce vendredi 1er mai. Avant la pandémie, ils étaient 80.000 à visiter tous les jours cet immense complexe de 72 hectares et ex-résidence des empereurs.

Ces vacances devraient néanmoins générer une hausse inédite du tourisme depuis l’explosion de la crise sanitaire fin janvier, notamment grâce au fort affaiblissement de l’épidémie et à la levée des restrictions aux déplacements. Pour la plupart des Chinois, les vacances se résumeront toutefois à de courtes visites ou excursions près de leur domicile, peur du virus oblige.

Seuls les sites touristiques situés à l’extérieur ont ainsi été autorisés à rouvrir. Et ils ne peuvent accueillir que 30% maximum de leur nombre habituel de visiteurs.

La Chine a déjà repris le travail, rouvert de nombreuses écoles et levé la plupart des restrictions aux déplacements. Sans rebond de l’épidémie pour l’instant : aucun nouveau mort n’a été recensé depuis mi-avril. L’amélioration a conduit cette semaine la ville de Pékin à abandonner l’obligation faite aux voyageurs venant de zones à risque d’effectuer une quarantaine de 14 jours.

Le personnel médical prélevant des échantillons par écouvillonnage sur une femme pour un test d’acide nucléique pour le coronavirus COVID-19 à Shanghai. Les entreprises, les écoles et les particuliers de toute la Chine font la queue pour se faire tester p © AFP – 24 avril 2020

La demande provient en majorité de personnes qui se préparent à partir en voyage d’affaires et devront prouver qu’elles peuvent sans danger prendre l’avion ou descendre à l’hôtel.

Grande hantise : les cas asymptomatiques susceptibles de transmettre le virus sans même savoir qu’ils sont eux-mêmes atteints. En conséquence, les laboratoires pharmaceutiques multiplient dans tout le pays les lignes de production de tests à l’acide nucléique, tandis que les plateformes de commerce en ligne comme Alibaba et JD. com permettent aux particuliers de réserver en quelques clics un test de dépistage.

Partout en Chine, les gens doivent continuer à porter un masque, à montrer sur leur smartphone leur "code de santé" attestant de leur non-contagiosité ou se faire prendre leur température à l’entrée des parcs, supermarchés et bâtiments. Les autorités traquent sans relâche le Covid-19. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes passent un test de dépistage.

Peuplée de 59 millions d’habitants, la province est de très loin la plus touchée de Chine. Elle concentre 97% des 4632 morts du Covid-19 officiellement enregistrés dans le pays. La quasi-totalité du Hubei avait été bouclée fin janvier par un cordon sanitaire destiné à empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Son chef-lieu, Wuhan, a mis fin au bouclage le 8 avril.

Dans la province du Zhejiang (est), une école privée géante a entrepris de dépister pas moins de 20.000 élèves et enseignants depuis le 13 avril.

Comme pour le reste du pays, les épreuves de fin de cycle (le "gaokao", concours d’entrée à l’université) commenceront le 7 juillet, soit un mois plus tard que les autres années, ont annoncé les autorités du Hubei sur leur site internet.

Des tests vraiment fiables ?

Le pays disposait début avril d’une capacité de production quotidienne de 4 millions de trousses de dépistage, selon les autorités. Un chiffre à mettre en regard des 1,4 milliard d’habitants que compte le pays le plus peuplé du monde. Et un seul porteur du virus peut faire l’objet de nombreux tests de dépistage durant sa période de surveillance.

Mais seuls 50% à 70% des tests à l’acide nucléique seraient fiables, a averti à la télévision Wu Zunyou, chef épidémiologiste du Centre national de contrôle des maladies.

Face aux doutes et critiques en provenance de l’étranger, les producteurs chinois assurent de la qualité de leurs tests, comme Liferiver, un laboratoire de Shanghai qui revendique une fiabilité à 90%. Le groupe exporte désormais vers la France et l’Italie, deux des pays les plus touchés en Europe.