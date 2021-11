L’obligation vaccinale du personnel soignant passe mal dans les hôpitaux

Le sort du personnel soignant non vacciné est connu. A partir du 1er janvier et sauf contre ordre médical, les médecins, les infirmiers, les aides soignants mais aussi les kinés, les psychologues ou encore les pharmaciens et dentistes auront 3 mois pour se faire vacciner. Une décision qui fait trembler le personnel des hôpitaux.

Manque de bras

Au CHwapi de Tournai, Emmanuelle Desmet est infirmière cheffe d’unité de soins intensifs. Elle est pour la vaccination. Elle va d’ailleurs bientôt recevoir sa troisième dose. Mais selon elle, le timing choisi pour rendre la vaccination obligatoire pose question : "Ce n’est vraiment pas le moment. On est en pleine 4e vague. Le personnel est à bout. On manque déjà de bras. Moi en tant que cheffe, ce qui m’intéresse avant tout c’est d’avoir du personnel en nombre et qualifiés dans mon service de soins intensifs. Ça risque d’être encore moins le cas."

Fuite des cerveaux

Le risque d’imposer la vaccination au personnel soignant, c’est de voir partir des forces vives. Un médecin au CHwapi refuse la vaccination obligatoire : "Il y a un an, nous étions des héros. Aujourd’hui, on dit que c’est en partie de notre faute si le virus se propage. Je ne suis pas dans la théorie du complot. Les patients avec comorbidités devraient se faire vacciner. Mais je refuse qu’on oblige uniquement le personnel soignant à se faire vacciner. Soit on oblige toute la population, soit on n’oblige personne. Si je dois être au chômage, je serai au chômage."

Mauvais timing

Selon les dernières données de Sciensano, 1 soignant sur 10 n’est pas vacciné. Mais faut-il imposer la vaccination alors qu’on est en pleine 4e vague ? Pour le chef des médecins de l’unité de soins intensifs au CHwapi, Frédéric Vallot, la réponse est claire : "Non, ce n’est pas le bon moment. C’est vrai, la question de la vaccination ne devrait pas se poser. Pour faire des études d’infirmiers, on doit se faire vacciner notamment pour l’hépatite B. Si on part en vacances à titre récréatif, on doit être vacciné pour la fièvre jaune. Pourquoi, en tant que soignant, je ne devrais pas être vacciné contre le Covid ? Ça parait une évidence ! Mais le timing de l’obligation de la vaccination est mauvais. On risque de se retrouver avec trop peu de personnels."

Déjà sur les genoux, les soignants des hôpitaux du pays craignent le passage à la vaccination obligatoire. Le personnel non vacciné aura trois mois à partir du mois de janvier pour suivre le schéma complet de vaccination (3 doses).