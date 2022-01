L'obligation de se vacciner pour des millions de salariés américains en jeu à la Cour suprême

La Cour suprême des Etats-Unis examine vendredi en urgence l'obligation de se vacciner contre le Covid-19 que Joe Biden veut imposer au plus vite à des millions de salariés récalcitrants.

"Pourquoi cela n'est-il pas nécessaire pour diminuer les risques graves", a demandé la juge Elena Kagan à l'avocat des associations d'entreprises opposées à cette mesure. "C'est une pandémie qui a tué près d'un million de personnes", a-t-elle dit.

Il s'agit du "plus grand danger en terme de santé publique qu'a dû affronter le pays dans le dernier siècle", et "cette politique est la plus à même de mettre fin à tout cela", a affirmé la juge.

►►► À lire aussi : Joe Biden promet que le Coronavirus "ne sera pas là pour toujours" dans sa forme actuelle

Scott Keller, qui représente les associations d'entreprises, a assuré que la vaccination obligatoire dans les entreprises de plus de 100 salariés pousserait des employés à la démission.

Une telle règle causerait "un déplacement permanent des employés, ce qui se répercuterait sur notre économie nationale", a-t-il déclaré.

Cette mesure, selon lui, n'est pas "destinée à réguler un danger sur le lieu de travail". "C'est un danger auquel nous faisons face simplement en nous levant le matin."

Démissions en vue ?

Le juge Stephen Breyer a estimé que "certaines personnes pourraient démissionner, peut-être 3%".

"Mais plus nombreux sont ceux qui pourraient démissionner quand ils découvriront qu'ils doivent travailler avec des non-vaccinés, parce que cela veut dire qu'ils peuvent tomber malades", a-t-il argumenté.

Si les juges Kagan et Breyer semblaient ainsi défendre les mesures, plusieurs juges conservateurs paraissaient sceptiques quant à l'autorité de l'administration fédérale à imposer de telles règles.

Mesure contestée par les républicains

Après des mois à tenter de convaincre les réticents, le président démocrate avait annoncé en septembre vouloir rendre la vaccination obligatoire notamment dans les entreprises de plus de 100 salariés.

Les non-vaccinés devraient porter le masque et se soumettre à des tests hebdomadaires.

Joe Biden avait aussi annoncé que la vaccination serait obligatoire pour les employés des structures de santé qui bénéficient de subventions fédérales.

►►► À lire aussi : Une tempête de neige paralyse le nord-est des Etats-Unis

Au pays des libertés individuelles, ces mesures ont immédiatement été dénoncées par les élus républicains, qui y voient un abus de pouvoir de la part de l'Etat fédéral, et par une partie du monde économique qui les juge contre-productives.

L'Agence fédérale sur la sécurité et la santé au travail (Osha) a donné aux entreprises jusqu'au 9 février pour appliquer la règle, au risque de recevoir une amende.

Selon la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, ces mesures sont "essentielles pour la réponse de notre nation au Covid-19".

Une avalanche de recours en justice ayant débouché sur des décisions contradictoires, la Cour Suprême avait accepté d'y consacrer une audience exceptionnelle. Sa décision est attendue d'ici quelques semaines.