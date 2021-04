L'événement liégeois "Dance or die" n'aura pas lieu : "Nous avons été abandonnés par la classe politique"

Annulation événement Dance or die - QR le débat - 29/04/2021 Frédérick Mielot, l’un des organisateurs de l’événement liégeois "Dance or die", a annoncé ce mercredi sur le plateau de QR le débat l’annulation du rassemblement, malgré les dispositions prises en amont. "La Boum 2 a sa vision des choses", a-t-il affirmé. "Nous, nous partions du principe que nous voulions faire les choses en bonne et due forme. C’est-à-dire qu’avant même de déclarer cette manifestation, j’ai envoyé plusieurs mails au mois de mars à M. Demeyer, bourgmestre de Liège, et également à l’échevin de la Culture. N’ayant pas eu de nouvelles, je les ai relancés trois semaines plus tard." 3.000 masques et 100 litres de gel hydroalcoolique avaient été commandés pour l’occasion. "À la date d’aujourd’hui, nous n’avons toujours aucun retour de la commune." Des contacts avaient également été pris avec la Croix Rouge et les forces de l’ordre : "Les échanges ont été cordiaux pendant plusieurs semaines. Mais plus les jours passaient, plus on nous faisait comprendre qu’il ne fallait surtout rien organiser. Que nous risquions des sanctions relativement importantes, de la saisie de matériel. Nous décidons donc d’annuler cet événement plutôt que de risquer de très lourdes sanctions par la suite."