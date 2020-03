L’étrange cas du petit village de Ferrera Erbognone, épargné par le coronavirus en plein coeur de l'épidémie

Alors que la pandémie de coronavirus frappe violemment l’Italie et la Lombardie, plusieurs villages d’irréductibles semblent tenir bon face à l’agresseur invisible. Si la plupart sont de petites bourgades de quelques dizaines d’habitants, Ferrera Erbognone lui, compte plus de mille âmes, toutes en bonne santé, ou en tout cas négatives au coronavirus. Une "anomalie" d’autant plus intrigante pour les scientifiques, que Ferrera Erbognone se situe en Lombardie, la région la plus touchée d’Italie.

Il n’en fallait pas plus pour que l’Institut neurologique Mondino de Pavie décide d’étudier le sang des habitants dans l’espoir d’y découvrir un détail, une forme d’anticorps leur permettant de ne pas être frappé par le SARS-CoV-2.

"Nous avons choisi Ferrere Erbognone parce que c’est une communauté dans laquelle aucun cas d’infection par le coronavirus n’a encore été détecté. Par conséquent, l’étude de la population pourrait nous fournir des résultats d’une certaine importance qui seront ensuite partagés avec les virologues de la Policlinico San Matteo et avec le comité scientifique de la Région Lombardie", a déclaré le professeur Livio Tronconi, l’administrateur délégué de l’Institut de recherche.