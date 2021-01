L'AViQ sans capitaine pour gérer la vaccination en Wallonie

Alors que l’épidémie de Coronavirus sévit toujours, la patronne de l’AViQ, Alice Baudine, quitte son poste. Or, l’AViQ est censée jouer un rôle essentiel dans la campagne de vaccination qui commence.

Le navire n’est toutefois pas laissé à la dérive : en attendant la désignation officielle d’un(e) nouveau (nouvelle) Administrateur (trice) général(e), c’est Jean Riguelle, Inspecteur général, qui tient la barre.

Pourquoi ce départ ?

Aucune raison officielle n’est mentionnée à l’éviction de l’Administratrice en poste depuis 12 ans. Mais entre les lignes, on comprend que le Gouvernement n’a pas jugé sa gestion optimale. La commission Covid du Parlement wallon a d’ailleurs souligné ce qu’elle considère comme différents manquements de l’Agence. Interrogée ce mardi par les députés, la Ministre Morreale a également noté des dysfonctionnements.

Cellule de crise

"Si la productivité était le paradigme dominant de l’avant-crise, le système a montré des faiblesses dans sa capacité de préparation et de réponse à l’épidémie", déclare la ministre. Entre les mots, on saisit le reproche. Un reproche formulé déjà auparavant par plusieurs professionnels de la santé. Ils avaient épinglé un manque de réactivité dans les premières semaines de l’épidémie et notamment l’absence d’une cellule de crise efficace.

Qui va gérer la vaccination ?

Toujours est-il que le nouveau responsable de l’AViQ ne sera pas désigné avant plusieurs mois alors que la campagne de vaccination commence à peine. Alors, il a été décidé que le pilotage serait confié, durant cet intérim, à l’Inspecteur général et à la " cellule Covid " dirigée par le Professeur Yvon Englert.

Dans la foulée, la ministre a promis pour cette semaine des informations concrètes sur l’implantation des centres de vaccination et sur la façon dont les citoyens seront contactés.