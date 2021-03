Jean-Christophe Goffard : " Reconfiner maintenant ne serait pas tenable "

Pierre-Frédéric Nyst : "Il ne faut plus reconfiner aujourd hui" - QR le débat - 01/04/2021 Le Président de l’UCM, Pierre-Frédéric Nyst, n’est pas non plus favorable à un durcissement des mesures. "Nous constatons aujourd’hui un sentiment d’incompréhension, du cafouillage. Aurait-il fallu confiner à l’époque ? Peut-être. Devons-nous le faire aujourd’hui ? Non, certainement pas ! Il n’y a rien de pire, pour un chef d’entreprise, un indépendant et pour la population que de voir une norme qui bouge comme ça en permanence. Et nous avons beaucoup de difficulté à faire passer ce message. Aujourd’hui de grâce, soyons clairs et cohérents !"