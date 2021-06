"Je mourrai avec cette image" : les 25.019 morts du coronavirus sont autant de traumatismes pour les professionnels de la santé

Où sont passés les applaudissements des professionnels de la santé qui rythmaient les soirées du premier confinement, tous les soirs à vingt heures ? Près de quinze mois après le début de la pandémie de Covid-19, médecins, infirmiers, personnels des hôpitaux et des maisons de repos, des maisons médicales, de la Croix Rouge voire de l’armée… continuent de se battre pour soigner et sauver des vies. Bien sûr, les indicateurs sont désormais au vert et la campagne de vaccination porte ses fruits. Chaque patient guéri est un antidouleur. Mais ce personnel reste largement traumatisé alors que la Belgique déplore plus de 25.000 morts du coronavirus. Pour ces professionnels, ce sont autant de combats perdus dont ils gardent une partie en eux. ►►► À lire : Plus de 25.000 morts morts du coronavirus en Belgique : la vaccination éclaire le bout du tunnel

Ne pas oublier les morts

"On ne doit plus s’isoler comme au début mais la charge émotionnelle est décuplée." Photo d'illustration © Getty Images Tous les hôpitaux du pays ont été sens dessus dessous depuis mars 2020. Le CHR de la Citadelle à Liège, un hôpital public, n’a pas échappé à cette réalité qui n’était d’ailleurs pas spécifiquement belge. En mars 2020, les images en provenance d’Italie nous montraient des hôpitaux dépassés par l’afflux de malades atteints de Covid-19, un état des lieux encore plus dramatique. Pascal Ennafla est infirmier en chef dans l’une des deux unités de soins intensifs au CHR de la Citadelle. 115 personnes environ travaillent dans ces deux unités : des kinés, des aides-soignantes, des aides logistiques, un assistant social, un psychologue, des médecins, des infirmiers ou infirmières. Tous sont spécialisés ; ne s’improvise pas qui veut professionnel de santé en soins intensifs. En jetant un coup d’œil dans le rétroviseur, Pascal Ennafla ne peut s’empêcher de nous souffler : "J’ai tellement l’impression que l’on oublie tous ces morts, ces familles cassées. […] La société compte les morts comme on compte des épiphénomènes, pour vite oublier. Je comprends cela très bien, l’envie de vivre… Mais ces deux dernières semaines ont été difficiles dans mon unité, car nous avons perdu des patients qui étaient là depuis longtemps. On ne doit plus s’isoler comme au début mais la charge émotionnelle est décuplée. Tout le monde s’accroche… et ça se termine par un décès. C’est dur".

Une première vague scélérate

A la Citadelle comme partout ailleurs, la première vague de coronavirus a déferlé à tous les étages. Elle ressemblait à une vague scélérate : haute, soudaine, rare. Tous les services ont été forcés de s’adapter avec les informations disponibles à l’époque, les scientifiques ne focalisant leur attention plus sérieusement sur le SARS-CoV-2 que depuis quelques mois, alors que le virus était apparu en Chine. Très vite, les équipes ont joué contre la montre. Les services ont réorienté une partie de leur personnel au service des patients Covid-19, les soins intensifs se sont remplis de patients aux symptômes graves, la morgue a accumulé les dépouilles. Dans la morgue de l’hôpital public liégeois, les vieilles procédures internationales de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont été remises à l’ordre du jour : double sac, moyen d’identification du mort sans équivoque, avec le nom, le prénom, les dates de naissance et de décès.

"C’était comme une guerre"

Plus de 25.000 morts du Covid-19 en Belgique : "C’était comme une guerre". Photo d'illustration © Getty Images "On est passé de trois à 23 voire 24 morts par jour. Les corps s’accumulaient à la morgue, je n’avais plus de place. Je mourrai avec cette image-là. J’ai ouvert la pièce où se trouvaient les dépouilles, c’était 'Apocalypse Now'. C’était comme une guerre", nous confie le responsable de la morgue au CHR de la Citadelle, l’infirmier en chef Juan Mario Lada de Cabo. Et de poursuivre, avec la même émotion bien nouée dans la gorge : "J’ai pleuré pendant deux jours. Le choc émotionnel était très important pour toute l’équipe. Nous mettions la pression sur les pompes funèbres pour qu’ils viennent chercher les dépouilles sans attendre la dernière minute. C’était impossible sinon".

Réhumaniser la fin de vie

Valérie Lebrun est médecin généraliste et médecin coordinateur à la Résidence d’Arenberg, la maison de repos et de soins de Rebecq, dans le Brabant wallon, qui compte 90 résidents. "On a été touché très vite. On a perdu huit résidents en deux semaines entre fin mars et mi-avril 2020." Plus les jours passaient, plus le bilan des morts s’alourdissait inéluctablement et plus il était difficile aux professionnels de la santé d’accepter la mort de leurs patients dans la solitude, dictée par la crainte de la contagion. "Ce qui a été très dur pour moi, c’est que les familles ne pouvaient pas venir. On les appelait deux fois par semaine", raconte Valérie Lebrun. "J’ai surtout souffert pour les familles, car les patients sont partis en douceur. On a tout fait pour qu’ils ne se voient pas étouffer et mourir. J’ai trouvé cette situation inhumaine pour les familles. Au sixième mort, j’éprouvais de la colère, car je voulais que les proches rentrent voir le patient mourir", ajoute le médecin généraliste.

6 images "J’ai trouvé cette situation inhumaine pour les familles". Photo d’illustration © Getty Images

Phénomène de glissement

Dans cette maison de repos, deux personnes âgées se sont aussi laissé mourir parce qu’elles ne voyaient plus leur famille : "Ils avaient l’habitude de voir leur fils ou leur fille tous les jours. C’est ce qu’on appelle le phénomène de glissement", ajoute Valérie Lebrun. Même réaction au CHR de la Citadelle à Liège : "Mon équipe a été une des premières à dire 'non' au fédéral. Très vite, des membres de l’équipe se sont insurgés et ont obtenu une entorse à la règle interdisant toute visite", relate Pascal Ennafla. ►►► À lire : Plus de 25.000 morts du Covid : "J’ai voulu reprendre ma mère à la maison mais ça n’a pas été possible" A partir de ce moment-là, un membre de la famille a pu rendre visite à un patient Covid-19 soigné en soins intensifs, pendant une demi-heure, deux à trois fois par semaine. "On l’habillait comme les infirmières, avec l’équipement complet, et l’infirmière l’accompagnait à l’intérieur. Une pièce a été organisée pour qu’un contact ait lieu entre le proche et le personnel des soins intensifs. Il fallait sortir de la déshumanisation. On a organisé un système de rendez-vous dès la première vague, avec un accompagnement (steward d’accueil, infirmière et discussion avec un médecin en fin de parcours). Avec humanité… C’était notre ciment. Ce combat, c’est mon équipe qui l’a gagné… Et je suis fier de mon équipe", conclut l’infirmier en chef de cette unité de soins intensifs. L’humanité n’a pas toujours été au rendez-vous dans les hôpitaux. Des familles en ont souffert. Les causes sont évidemment multiples, le chaos provoqué par la première vague n’est pas la moindre. Les visites sont désormais possibles dans les hôpitaux et les maisons de repos mais on est loin d’un retour à la situation d’avant le Covid-19, ce que certains patients ou résidents vivent encore mal aujourd’hui.

Un deuil difficile, pas impossible

Les 25.000 morts sont autant de traumatismes pour les proches et les professionnels de la santé. Photo d'illustration © Getty Images Les familles qui ont perdu un proche lors du printemps 2020 ont dû faire face à un deuil difficile. "Les consultations pour personnes en deuil ont été suspendues lors de la première vague", se souvient Amélie Javaux, coordinatrice et psychologue à la clinique du deuil du CHR de la Citadelle. "Il a fallu adapter l’accompagnement. Avec ma collègue Corinne Huque, nous avons proposé de rappeler toutes les familles dont un proche est décédé à l’hôpital. Toutes les familles, pas seulement celles ayant perdu un proche de la Covid-19. Car les visites étaient interdites à tous et nous imaginions bien que ne pas avoir pu accompagner l’être aimé dans sa fin de vie allait générer une complication dans le deuil. On a alors collaboré avec le responsable de la morgue. Chaque semaine, il nous envoyait les listes des personnes décédées et nous recherchions les coordonnées des proches pour les contacter dix à quinze jours plus tard. Nous rappelions au nom de l’hôpital pour prendre de leurs nouvelles et leur proposer une écoute téléphonique."

Une mort brutale

Une écoute précieuse pour tous. Les personnes décédées à l’hôpital pendant cette période sont parties parfois conscientes de leur fin de vie et loin de leurs proches. A la Citadelle, les consultations psychologiques de la clinique du deuil ont repris en juin dernier et l’appel des familles a été maintenu jusqu’à la fin de l’année. Depuis janvier, un folder est envoyé et il y est spécifié que le service est à la disposition des familles. "Avec le Covid-19, il y a quelque chose de brutal, analyse la psychologue Amélie Javaux. Bien sûr, on peut retrouver cette brutalité dans les accidents, dans le suicide, etc. Ici, les familles ont des nouvelles par téléphone, parfois rassurantes, et le choc réside dans le fait que la situation clinique du patient Covid semble basculer sans pouvoir l’anticiper. Les familles racontent que le patient était stable et que, du jour au lendemain, on leur dit que ça va être la fin. Or, dans la maladie d’un proche, on a ce besoin d’accompagner autrement, d’être présent à l’autre les trois semaines qui précèdent, de se préparer à la séparation, de dire au revoir… Comme c’est fortement limité par les restrictions sanitaires, le proche a alors le sentiment d’avoir abandonné l’autre, seul à l’hôpital." La psychologue nous explique par ailleurs avoir entendu des patients exprimer leur culpabilité de ne pas avoir retiré leur parent d’une maison de repos (MR). ►►► Pour compléter : À quand un hommage national aux personnes décédées pendant la pandémie ?

Voir le corps du mort

"Dans le deuil, on refait toujours l’histoire de la fin de vie et du décès". Photo d'illustration © Getty Images "Dans le deuil, on refait toujours l’histoire de la fin de vie et du décès. Et s'il avait pu en être autrement ? Et si… ?", commente la psychologue Amélie Javaux. "Pendant les confinements, on a manqué de rituels alors qu’on a besoin d’être ensemble pour pleurer les morts. […] Ce qui va permettre de traverser la première étape du deuil, c’est de raconter, raconter et raconter encore, lors des visites qui défilent au funérarium notamment. Et même si c’est fatiguant, cette répétition permet d’intégrer la réalité, comme voir le corps d’ailleurs. Or, il était interdit de voir la dépouille des morts de la Covid-19, et les temps au funérarium et le nombre de personnes étaient limités. Tout cela a un impact sur le deuil psychologique des proches." La Résidence d’Arenberg de Rebecq a été confrontée à cette situation : "On a eu des familles qui voulaient voir le patient mort, relate Valérie Lebrun. J’ai fait des photos des morts pour aider les familles et j’ai beaucoup parlé au téléphone. Des infirmières ont craqué ; c’était très traumatisant pour elles. Personnellement, j’ai été fort soutenue dans ces moments-là par mon mari et toute l’équipe de mon cabinet médical privé".

Sceller les sacs, une grande responsabilité

L’équipe de la morgue a ainsi reçu des appels de familles qui se demandaient si c’était bien leur proche qui était mort, si c’était bien "leur mort" qui était dans "le sac". Pourtant, l’hôpital venait de les informer du décès. Ne pas être autorisé à voir le corps une dernière fois a créé de profonds traumatismes. "C’était mon équipe qui voyait le mort en dernier. On scellait les sacs après leur arrivée aux pompes funèbres. C’était une grande responsabilité", nous confie Juan Mario Lada de Cabo. "Mon équipe, ce sont des héros. Ils se sont donnés sans compter, en y laissant parfois leur santé, et ils n’attendent qu’une chose : que la morgue rouvre comme avant, en prenant en charge le défunt, la famille et tout ce qui est administratif, ce qui fait notre particularité", poursuit l’infirmier responsable de la morgue. "Cela dit, le plus lourd tribut, conclut Juan Mario Lada de Cabo, ce sont les familles endeuillées qui l’ont payé."

Le chemin de la résilience

Que ce soit dans ce CHR de la Citadelle, dans cette maison de repos de Rebecq ou dans les autres institutions du pays, la première vague, la scélérate, a laissé des traces. La deuxième et la troisième aussi. Mais les professionnels de la santé, bien qu’épuisés – voire déprimés – par ces mois de combat contre le Covid-19, savent mieux à qui ils ont affaire et quoi faire pour le combattre. "J’ai le sentiment, confie Pascal Ennafla, d’être beaucoup plus fort aujourd’hui, porté par mon équipe, par les messages d’espoirs des patients qui s’en sont sortis vivants… C’est mon moteur principal." Juan Mario Lada de Cabo, lui, croit en la vaccination : "On va peut-être connaître d’autres vagues, mais on est prêt. Et on va s’en sortir. La base, c’est la vaccination". Pour la psychologue Amélie Javaux encore : "Le rapport à la mort ne doit pas être complètement chamboulé, il doit retrouver sa place d’avant pour ne pas trop hanter notre quotidien. Mais nous devons aussi garder une empreinte de cette expérience pour ne plus revivre une telle situation". Autrement dit, il nous faut trouver le chemin de la résilience.