Immunité collective, confinement, masques: ce qu'on sait vraiment du coronavirus, et qui n'est plus contesté , côté scientifique

Ils ont voulu prendre acte de ce qui ne fait plus débat au sein de la communauté scientifique. Leur article vient de paraître dans The Lancet. Ces scientifiques du monde entier, regroupés autour du Memorandum John Snow sont tous d’accord sur ces points, alors qu’une deuxième vague de COVID-19 affecte l’Europe :

1. Le SARS-CoV-2 se répand par contact (via des grosses gouttelettes et des aérosols) et transmission de longue portée par aérosols, surtout dans des conditions de mauvaise ventilation.

2. Il est très infectieux et peut se propager rapidement dans la population : il est bien plus contagieux que la grippe saisonnière.

3. Il frappe aussi les personnes jeunes et peut entraîner une maladie persistante (le COVID long).

4. On ignore quelle immunité il confère, et il peut réinfecter des personnes déjà contaminées, comme d’autres coronavirus saisonniers, mais on ne sait pas à quelle fréquence.

5. Les seules armes dont disposent les citoyens pour éviter la transmission à ce jour, sont : distance physique, masque, hygiène des mains, et ventilation des espaces. Une fois les personnes infectées, l’isolement s’impose.

6. L’autre versant essentiel de notre protection dépend de l’Etat : testing et contact tracing rapides.

7. Le confinement lors de la première phase a eu lieu pour diminuer la rapidité de transmission du virus, afin de réduire la mortalité et désengorger les hôpitaux. Dans les pays où il n’y en a pas eu, la santé a été davantage affectée que dans les autres.

8. Il n’y a aucune preuve scientifique de l’efficacité de l’immunité collective face au SARS-CoV-2 : laisser circuler le virus de façon incontrôlée dans la population à bas risque, et protéger les plus vulnérables (environ 30% de la population, dans certaines régions), est dangereux. Cela impliquerait un risque de morbidité et de mortalité accru dans toute la population. Outre le coût humain, le système de santé serait submergé. Il n’y a d’ailleurs aucune preuve qu’une infection au SARS-CoV-2 donne une immunité protectrice durable. Une telle stratégie ne mettrait pas fin à la pandémie mais résulterait en une épidémie récurrente, comme c’était le cas pour nombre de maladies infectieuses, tant qu’il n’existait pas de vaccin. Il serait par ailleurs non éthique et impossible d’isoler de façon prolongée de larges pans de la population (les plus vulnérables).