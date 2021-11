Nathan Clumeck : « Il faut une vaccination obligatoire pour les 55 ans et plus et les immunodéprimés »

Nathan Clumeck : "il faut vacciner les 55 ans et + et les immunodéprimés" - QR le débat -... Le professeur émérite en maladies infectieuses à l’ULB et au CHU Saint-Pierre, Nathan Clumeck, l’assure : il faut absolument vacciner les personnes de plus de 55 ans et les personnes en mauvaise santé : "Je pense qu’aujourd’hui la vaccination obligatoire a un sens", a-t-il affirmé sur le plateau de "QR le débat" ce mercredi. "Mais ce n’est pas le sens qu’on lui aurait donné l’an dernier. Nous pensions que nous allions avoir une immunité de groupe et que cette immunité de groupe allait protéger à la fois de la transmission et de la maladie. Aujourd’hui, nous n’avons pas un vaccin qui protège de la transmission, mais bien de la maladie", reprend-il avant de préciser que 20.000 Belges avaient perdu la vie en 2020, sans vaccin, contre 6.000 cette année. "Toutes les études montrent que dans le monde, là où il y a eu vaccination, il y a eu chute de la mortalité. Là où je veux en venir, c’est qu’aujourd’hui, nous devons protéger les personnes vulnérables, c’est-à-dire les personnes de plus de 55-60 ans et les immunodéprimées. Pour elles, il faudrait une vaccination obligatoire. Et qu’on laisse tranquille les enfants et toute personne pour qui l’avantage de la vaccination n’est pas évident." Selon lui, une cinquième vague est inévitable.