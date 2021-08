Gestes barrière et vaccination obligatoire : le fossé se creuse entre vaccinés et non vaccinés en Belgique

Le 33e rapport interuniversitaire sur la motivation des Belges face au Covid-19 montre un écart croissant entre les motivations et les comportements de deux groupes : les vaccinés, enclins à poursuivre les gestes barrière et en faveur de l’utilisation du Covid-safe Ticket et de la vaccination obligatoire de groupes cibles, et les non vaccinés, fermement opposés à ce dernier point, et de moins en moins respectueux des comportements de prévention.

►►► Le secteur des soins de santé réagit au souhait du ministre Vandenbroucke d’y imposer la vaccination contre le Covid

Entre le 12 et le 16 août 2021, l’équipe de l’ULB, l’UCLouvain, la KULeuven et l’UGent ont sondé 5178 personnes vaccinées, 243 non vaccinées qui ont déjà été infectées, et 679 personnes non vaccinées qui n’ont pas été infectées. Le groupe des personnes non vaccinées qui ont déjà été infectées est le moins motivé à l’égard des mesures en vigueur. Elles considèrent apparemment qu’elles ont acquis une immunité suffisante. Ce sont également elles qui ont de moins en moins tendance à respecter les comportements de prévention. L’ensemble des personnes non vaccinées, infectées ou non dans le passé, sont très favorables à l’abandon des mesures Covid.