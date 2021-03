Georges-Louis Bouchez : " Fermer nos frontières sans justification ni limite n'est pas acceptable par rapport aux droits fondamentaux "

Pierre-Yves Dermagne : 30 millions d'euros pour aider le secteur du voyage - QR le débat -... Si aucune date concrète n’a pu être donnée sur le plateau, le ministre de l’Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne a néanmoins reconfirmé l’existence d’une aide financière de 30 millions d’euros. "En tant que ministre de l’économie et du Travail, je n’ai pas envie que les gens se retrouvent au chômage. Et avec Anne-Sophie Snyers et le secteur du voyage, nous avons travaillé sur un mécanisme d’aide financière au secteur pour faire en sorte qu’il puisse faire face à ses obligations légales en maintenant du personnel au travail pour annuler, postposer ou rembourser un voyage. Ce personnel ne rapporte rien au secteur actuellement puis qu’il est là pour faire face aux obligations légales. Une décision a donc été prise par le gouvernement fédéral, sur base de ma proposition en concertation avec le secteur du voyage. 30 millions d’euros sont débloqués pour financer le maintien de l’activité de ce personnel sur le terrain. Cet argent est lié à une obligation de formation pour une partie de ce personnel car on sait que la formation sera la clé de la reprise et de la relance."