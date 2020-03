Gaz et électricité : pas de coupure des compteurs à budget durant le confinement

Les personnes qui possèdent un compteur à budget pour leur gaz ou leur électricité ne devront plus recharger leur carte systématiquement à une borne et donc sortir de chez eux. C’est une des mesures prise par le ministre wallon de l’énergie en cette période de confinement. En région liégeoise, 33.000 personnes possèdent un compteur à budget chez le distributeur d’énergie Resa où elles doivent en principe prépayer leur énergie : 22.000 pour l’électricité et le reste pour le gaz. Ce ne sera plus le cas pendant le confinement. Elles devront toutefois passer une dernière et seule fois à une borne de recharge mais sans besoin d’argent comme l’explique Charlotte Quevedo, porte-parole de Resa : "Concrètement, les utilisateurs doivent passer leur carte une première fois dans le compteur chez eux. Ensuite, ils doivent se rendre un point de rechargement pour introduire leur carte. Et puis, de retour chez eux, ils doivent remettre leur carte dans leur compteur."

Un seul passage à la borne de recharge sans prépaiement

La mesure est prise pour toute la durée du confinement qui n’est pas définie. Précision : "même s’ils ont effectué un rechargement récemment avant le jeudi 19 mardi à 10 heures, les utilisateurs doivent quand même aller remettre leur carte dans une borne de rechargement mais sans devoir réapprovisionner la carte en argent.

Le gaz et l’électricité consommés seront facturés plus tard

L’énergie consommée ne sera pas gratuite. On met simplement en suspens la nécessité, le besoin de prépayer l’énergie pour ne pas qu’ils doivent sortir de chez eux mais au bout du compte, des modalités seront définies pour que cette énergie soit effectivement facturée par les fournisseurs."

Le distributeur Ores a pris des mesures similaires. Resa conseille de vérifier sur son site internet les points de recharge ouverts. A noter aussi qu’en Wallonie, aucun nouveau compteur à budget ne sera installé durant cette période et aucune coupure de gaz et d’électricité n’aura lieu.