Frank Vandenbroucke au sujet des difficultés du secteur culturel : "Nous avons fait le choix de combattre un virus qui a tué 23.000 personnes"

Le Collectif d’étudiants et de jeunes travailleurs du secteur culturel, "Bezet La Monnaie occupée", interpellait ce mercredi sur le plateau de QR le débat le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, au sujet de la situation du secteur culturel. "Nous vous considérons comme personnellement responsable de notre avenir complètement bouché à l’heure actuelle", a affirmé la porte-parole Julie Peyrat. "On estime qu’il s’agit d’un choix politique, et donc idéologique, et que les arguments sanitaires sont complètement fallacieux. On a aujourd’hui le résultat d’une étude de l’université d’Oxford qui a fait un test sur 114 régions européennes et qui nous dit que l’impact sur la fermeture des salles de spectacles et de loisirs représente 3% sur l’impact du taux de reproduction du virus. Ce n’est absolument rien à côté des 35% que représente la fermeture des entreprises."

Elle ajoute : "Votre gouvernement a fait le choix de concurrencer les différents secteurs et de mettre sous cloche des pans entiers de la société. Comme par hasard des pans où le lien social est le plus fort et qui sont déjà des pans hyper précaires. Il aurait été possible de choisir de répartir de manière solidaire sur l’ensemble des différents secteurs l’ensemble de cette crise. Il aurait été possible même de demander à diminuer les activités des multinationales. Il aurait été judicieux de refinancer massivement la santé. Mais ce ne sont pas ces choix-là qui ont été faits."