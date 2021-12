France: deux représentants syndicaux décédés après avoir contracté le virus lors d'une réunion de travail avec les autorités

Deux représentants syndicaux mobilisés contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire en Martinique sont décédés des suites du Covid, a appris l'AFP mardi. Ils auraient été contaminés à l'occasion d'une réunion de travail avec la préfecture. Le préfet de la Martinique, Stanislas Cazelles, aurait lui aussi été contaminé lors de cette réunion. "Je suis un exemple parmi d'autres de gens qui malheureusement, vaccinés, ont quand même eu le Covid. Mais ça illustre la protection du vaccin, c'est-à-dire que j'ai eu des tout petits symptômes pendant deux jours, et après plus rien", a précisé le préfet après dix jours d'isolement.

Les deux membres de l'intersyndicale étaient connus pour avoir organisé plusieurs opérations escargot sur l'île, pour dénoncer l'obligation vaccinale et le pass sanitaire imposés à leurs corporations respectives, les taximen et les artistes.

Des imprudences ?

"Effectivement, plusieurs membres de l'intersyndicale l'ont eu. Moi, je l'ai eu", a confirmé à l'AFP Olivier Labastide, le président de la Fédération des taxis de Martinique, tandis que plusieurs autres représentants syndicaux ont confirmé à l'AFP, sous couvert d'anonymat, avoir également contracté le virus, sans préciser leur statut vaccinal. "Est-ce qu'il y a eu des imprudences ? Je ne pense pas, On prenait le maximum de précautions, les mesures barrières étaient respectées, on respectait les distances, le préfet lui-même l'a eu alors qu'il fait attention aux mesures barrières", a poursuivi Olivier Labastide.