Fêtes de fin d’année : face à Omicron, les Belges plus enclins à faire des autotests qu'à utiliser le Covid Safe Ticket

Le groupe d’expert psychologie et Corona vient de publier le trente-huitième Baromètre de la motivation avec un focus sur le variant Omicron qui s’invite, cette année, aux réveillons. 14.276 personnes ont répondu au questionnaire, la semaine de 15 au 20 décembre derniers dont 11.977 personnes vaccinées. Et apparemment, si l’on en croit l’enquête menée en collaboration avec nos confrères du journal Le Soir et de Sud-Presse, , ce sont les autotests qui ont le vent en poupe pour passer des fêtes plus sûres. 40% des sondés, dont les jeunes, disent vouloir faire des autotests Pour Vincent Yzerbit, Professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain et un des auteurs de ce Baromètre, c’est une démarche intéressante : "40% des sondés dont les jeunes disent vouloir faire des autotests lors de réunions amicales ou familiales, bien plus que le CST. C’est toute la logistique de ces fêtes qui en sera ainsi facilitée avec une plus grande autonomie et responsabilisation des personnes. Cela va permettre de calmer les débats très clivants sur la vaccination ou pas. Avec l’autotest, on a une confiance accrue entre les personnes, une meilleure cohésion sociale."

70% des sondés prévoient de limiter leurs contacts à 10 personnes pour les fêtes

Le contexte est là. C’est la deuxième fin d’année depuis le début de la pandémie et la situation épidémiologique est imprévisible. La quatrième vague est en phase descendante mais une nouvelle menace nommée Omicron arrive. Le nouvel invité est excessivement contagieux selon les premières données scientifiques. La vaccination et la troisième dose seront donc nécessaires mais sans doute pas suffisantes. ►►► À lire aussi : Coronavirus : le variant Omicron résiste aux anticorps mais pas à la troisième dose, selon une étude franco-belge Pour y faire face, les gestes barrières devraient rester un "must". Les neuf auteurs se sont donc intéressés à la perception du risque lié à tous ces rassemblements festifs de saison, notre expert se veut rassurant : "25% des répondants prévoient un maximum de cinq contacts pour leur réunion de famille, 70% d’entre eux, un maximum de 10 personnes. Ce qui est très raisonnable et encourageant. Omicron suscite de l’inquiétude et il semble qu’une majorité de la population a pris conscience des risques de cette fin d’année." Et de poursuivre : "le changement de motivation a commencé fin novembre quand trois Codeco (Comité de concertation) se sont succédé et n’ont pas répondu aux attentes de la population sur les précautions à prendre. C’est là que l’on a vu une prise de conscience par la population de la gravité de la situation. Cette motivation à suivre les mesures reprend du poil de la bête. C’est de bon augure pour les défis qui nous attendent."

Le gouvernement doit communiquer sur Omicron et faire confiance aux citoyens pour les autotests

Les experts du groupe psychologie Corona recommandent de communiquer davantage sur les dangers du nouveau variant, sur sa propagation fulgurante et sur la nécessité de suivre les mesures gouvernementales lors des fêtes. Selon eux, il faut faire confiance aux citoyens sur l’utilisation des autotests. Il faut multiplier différentes le CST (Covid Safe Ticket), la ventilation, le contrôle du CO2, le lavage des mains. Les autorités devraient faciliter surtout l’accès aux autotests, on vient de le constater dans ce sondage, la mesure est plutôt bien acceptée. C’est une façon de responsabiliser les individus tout en leur laissant retrouver un sentiment de contrôle face à la pandémie. Et puis, sur le plan médial, on pourra savoir très tôt si une personne est contaminée. ►►► À lire aussi : Comité de concertation ce mercredi : Ecolo souhaite des autotests "accessibles et gratuits" Côté vaccination, il faut, selon eux, insister sur le fait que ne pas se protéger entraîne des conséquences pour tout notre système de santé et donc pour tout le monde. La vaccination diminue les risques d’infection mais aussi d’hospitalisations et de formes graves de la maladie. De petits graphiques pourraient illustrer de manière très visuelle une comparaison entre 100.000 vaccinés versus 100.000 non-vaccinés et combien ils feront d’hospitalisés et combien de patients aux soins intensifs.