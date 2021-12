Fermeture des cinémas, théâtres et salles de concert à partir de ce dimanche 26 décembre, décide le Codeco

C'est un nouveau lockdown, et un coup dur, pour les secteurs culturel, récréatif et sportif, en cette fin d'année 2021 : les établissements proposant des activités en intérieur tels les cinémas, théâtres, salles de concert, parcs d'attraction et animaliers en intérieur devront fermer leurs portes à partir de dimanche 26 décembre, a décidé le Comité de concertation (Codeco) de ce mercredi 22 décembre.

Pour les cinémas et théâtres, c'est un véritable coup de massue économique : la période de Noël est celle où les cinémas réalisent, en moyenne, 20% de leur chiffre d'affaires, et de nombreux théâtres organisent des événements spéciaux de fin d'année. Plusieurs acteurs culturels ont confié leur désarroi et leur colère sur nos antennes.

Bibliothèques, musées, centres de fitness ouverts

Le Codeco prévoit tout de même certaines exceptions à la mesure.

Les établissements/activités suivant(e)s pourront rester ouverts :