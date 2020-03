Femmes enceintes et coronavirus: dangereux ou pas?

Par ailleurs, les procédures à appliquer par les médecins généralistes et hôpitaux ont été mises à jour ce vendredi par l'institut de santé publique Sciensano pour le COVID-19. Concernant les femmes enceintes, il en ressort que "dans les procédures précédentes, les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 mois étaient mentionnés, par principe de précaution, comme groupes à risque. Compte tenu de l'évolution des connaissances sur COVID-19, ils ne sont actuellement plus considérés comme groupes à risque."

Aujourd'hui, C'est plutôt rassurant. Selon le Lancet journal et les analyses menées jusqu'à présent en Chine sur les femmes enceintes atteintes du coronavirus, "la transmission verticale du virus responsable de la nouvelle maladie coronavirus 2019 (...) n'a pas encore été détectée". Cela veut dire que si la maman est infectée, le virus ne passe pas la barrière placentaire et n'atteint pas le foetus ou le bébé à naitre selon les données recueillies jusqu'à présent.

Les femmes enceintes s'interrogent beaucoup depuis le début de la crise du coronavirus, à fortiori depuis que le virus est arrivé en Europe et que l'OMS a fait passer le Covid-19 du stade d'épidémie à celui de pandémie. Les futures mères questionnent leur médecin et leur gynécologues sur le sujet ; ces derniers peuvent leur apporter des réponses claires sur certains points, mais sur d'autres, les réponses restent encore floues. Voici ce que nous pouvons en dire sur la base des dernières données scientifiques.

Les risques de la fièvre et des problèmes respiratoires

Néanmoins, sur le terrain, beaucoup de gynécologues restent prudents, notamment parce que la femme enceinte a une immunité plus basse, que la fièvre et les problèmes respiratoires sont plus difficiles à traiter à cause de la difficulté d'administrer des médicaments à la maman afin de préserver le foetus.

Ainsi les CDC, les centres de contrôle et de prévention des maladies aux Etats-Unis, en particulier des maladies infectieuses, appliquent le principe de précaution: "Nous ne savons pas actuellement si les femmes enceintes ont plus de chances de tomber malades à cause de la COVID-19 que le grand public, ni si elles sont plus susceptibles d'être gravement malades en conséquence. Les femmes enceintes subissent des changements dans leur corps qui peuvent augmenter leur risque de contracter certaines infections. Avec des virus de la même famille que COVID-19, et d'autres infections respiratoires virales, comme la grippe, les femmes ont un risque plus élevé de développer une maladie grave. Il est toujours important pour les femmes enceintes de se protéger contre les maladies."