Faut-il un testing généralisé avant de partir au camp ? Certaines unités ont décidé de le demander

Faut-il tester tous les enfants avant le départ pour un camp ? C’est ce que préconise désormais le ministre de la santé Frank Vandenbroucke face à la recrudescence des contaminations, et l’avancée du variant delta.

Il vaut mieux avoir un enfant déçu de ne pas participer à son camp, que tout un camp interrompu après deux ou trois jours, dit le ministre. Il préconise dès lors des tests antigéniques ou même d’activer un code du fédéral pour un test PCR gratuit.

Selon les derniers chiffres du cabinet de la ministre Valérie Glatigny, depuis le début des camps d’été, une vingtaine de jeunes participants à des camps ont été testés positifs au covid. Une dizaine de camps ont dû être interrompus.

►►► À lire aussi : Tester avant les camps scout: selon Benjamin Dalle, il "ne faut pas changer les règles du jeu"

En comparaison, fin juillet 2020, sur plus de 2200 camps qui avaient rassemblé 80.000 enfants, seuls 4 participants avaient été diagnostiqués positifs sur 277 cas suspects. L’été dernier, il fallait respecter des bulles de 50 participants maximum. Cet été, la bulle est désormais de 100.

Toujours dans le respect de règles sanitaires strictes mais sans port du masque à l’intérieur de la bulle, même pour les plus de 12 ans. Mais ces protocoles stricts ne comprennent pas le dépistage préalable de tous les participants.

"On ne change pas les règles en cours de partie"

La sortie du ministre de la santé passe assez mal alors que l’on est en plein milieu de la saison des camps.

Pour le porte-parole de la Fédération Scoute, Gilles Beckers, on ne change pas les règles du jeu en cours de partie. "Qui va prendre en charge le coût financier de ces tests ? Comment mettre ça en place logistiquement ? Sachant que l’on est à 48 heures d’une nouvelle vague de départ de camps aux alentours du 15 juillet. Je pense que pour cet été, c’est trop tard".

Certaines unités emboîtent le pas du ministre

La fédération est cependant au courant du fait que certaines unités demandent aux parents d’apporter un autotest ou une preuve de test négatif pour des camps qui vont se dérouler ces prochains jours.

C’est le cas de plusieurs unités que nous avons contactées à Namur et dans le Brabant Wallon. C’est aussi le cas de la compagnie guide des Ardentes de Saint-Michel. Des guides bruxelloises qui sont en train de monter leurs tentes et leurs pilotis dans une prairie à Thynes près de Dinant.

►►► À lire aussi : Météo maussade, covid… Comment s’organisent les camps scouts ?

Juliette Lenaerts est la chef de section, elle explique ce qui a poussé l’unité à demander ces tests : "Depuis début juillet, on a bien remarqué que les cas se multiplient à nouveau autour de nous et on s’est dit que pour éviter tout risque, il valait mieux que le staff se fasse tester et puis on s’est dit que pour passer un camp serein, le mieux était aussi de demander ce test aux enfants".

L’unité a envoyé un mail pour demander aux parents de réaliser un test antigénique, 24 heures avant le départ du camp. Un autotest que l’on peut acheter en pharmacie pour quelques euros. Selon ces guides bruxelloises, les parents approuvent cette démarche.

Du côté de la fédération scoute, on précise que si les unités peuvent demander un test, mais elles ne peuvent, en aucun cas, l’imposer aux parents qui sont toujours libres de le refuser.