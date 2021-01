Faut-il prendre de la vitamine D pour se protéger du coronavirus ?

La vitamine D fait parler d’elle. Près de 73 experts francophones et 6 sociétés savantes françaises appellent à donner un supplément en vitamine D à l’ensemble de nos voisins français comme élément protecteur contre le Covid-19. Mais est-ce que la vitamine D protège vraiment ? Et quels sont les bienfaits de cette vitamine ?

La vitamine D est donc bel et bien recommandée aux enfants en croissance, aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux personnes qui ont la peau foncée qui emmagasinent donc moins le soleil.

La vitamine D joue un rôle clé dans l’activation des défenses immunitaires , elle permet également de fixer le calcium et le phosphore. C’est-à-dire que cette vitamine a un rôle crucial pour la bonne santé des os et des dents sans oublier que la vitamine D est très connue pour lutter contre le rachitisme, ce trouble de croissance causé par une carence de cette vitamine.

Etant donné que la vitamine D joue un rôle important pour les défenses immunitaires, on pourrait croire que la vitamine D pourrait être une "arme de plus face au Covid", comme le rapporte Cédric Annweiler chef du service de gériatrie au CHU d’Angers, à l’origine de l’appel à nos confrères de France inter.

Mais attention, il faut tout de même rester prudent avec cette nouvelle annonce. Au printemps dernier, on avait déjà parlé du bienfait de cette vitamine D sur les organismes. D’après une étude publiée en 2017 dans le British Médical Journal, cette vitamine aux propriétés intéressantes pouvait protéger les infections aiguës des voies respiratoires.

Et ce n’est pas tout, il a également été constaté que "la vitamine D pourrait trouver une association avec elle dans pratiquement toutes les pathologies", explique Nicolas Dauby, spécialiste en maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre et chercheur FNRS.

Plusieurs exemples illustrent parfaitement l’idée qu’il ne faut pas croire que la vitamine D joue le rôle de guérisseur ou d’atténuateur magique.

"On pensait qu’il y avait un rôle de la carence de la vitamine D pour la tuberculose (avec les sanatoriums), et quand on a commencé à donner des suppléments, on voyait qu’il n’y avait pas d’effet", rajoute-t-il.

A ce jour, il n’existe aucune donnée montrant que la vitamine D pourrait réduire l’incidence de l’infection du Covid-19, ni même qu’elle pourrait l’atténuer. Il faut donc en rester aux recommandations de base pour la vitamine D, émises par le Conseil supérieur de la santé, et que les médecins généralistes doivent suivre.