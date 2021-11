Événements culturels, à l'extérieur, mariages : le comité de concertation présente le "Covid Safe Ticket plus"

Le sort des événements culturels, publics et privés, était sur la table du comité de concertation de ce mercredi. Résultat : outre le Covid Safe Ticket, le port du masque leur est imposé. Cette nouvelle mesure s'appelle le "Covid Safe Ticket plus", et devient désormais obligatoire lors de ces événements.

Voici, à ce propos, le détail des mesures présentées lors de la conférence de presse.

Les événements culturels, festifs et récréatifs

Pour fréquenter tout événement culturel, festif ou récréatif, le Covid Safe Ticket plus est désormais nécessaire.

Cette mesure concerne les salles de théâtre, de concert, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles, les salles polyvalentes qui accueillent des activités culturelles, les cirques en intérieur, les cinémas, les musées et les parcs d’attractions et autres parcs à thème (intérieurs).

Les événements privés

Concernant les événements privés (les mariages, par exemple), le Covid Safe Ticket plus sera imposé à partir de 50 personnes à l’intérieur et 100 à l’extérieur.

L'Horeca

Le Covid Safe Ticket et le port du masque sont également obligatoires dans les établissements Horeca, lorsque les clients ne sont pas assis, en train de manger ou de boire. Pour le personnel, le port du masque reste également d'application.

A noter que les événements privés qui ont lieu dans un établissement Horeca doivent suivre les mêmes règles.

Les événements publics de masse

Le Covid Safe Ticket plus devient également obligatoire lors d'événements publics de masse (marchés de noël, fêtes d'école, etc.) à partir de 50 personnes à l’intérieur et 100 personnes à l’extérieur. La jauge est donc la même que celle imposée aux événements privés.

A noter que toutes ces mesures entreront en vigueur à partir du samedi 20 novembre, et seront applicables jusqu'au 28 janvier 2022. .