Et si le variant Omicron était finalement une "bonne nouvelle" ? Marc Van Ranst espère, son confrère Tom Wenseleers tempère

À peine diabolisé, le variant Omicron serait-il finalement une "bonne chose" dans la lutte contre le coronavirus ? C'est en tout cas la question que se pose Marc Van Ranst suite aux nombreuses annonces autour de ce variant de tous les dangers. Dans un tweet, le virulent virologue lance la réflexion: "Si la variante Omicron était moins pathogène, sa plus grande infectivité (permettant à Omicron de remplacer Delta) serait très positive". Et d'en appeler à surveiller de près les données cliniques des patients infectés par le variant Omicron en Afrique du Sud et dans le monde.

Indien de omicron-variant minder ziekteverwekkend zou zijn, dan zou de grotere besmettelijkheid (die omicron toelaat om delta te vervangen) zeer positief zijn. Daarom moeten we de klinische gegevens van omicron-patiënten (in Zuid-Afrika en wereldwijd) goed opvolgen.

In Zuid Afrika is 0.4% van de bevolking gestorven van het virus, wat gegeven hun leeftijdspyramide ongeveer verwachting is wanneer iedereen besmet geraakte. Het voordeel van Omicron kan dus niet gelinkt zijn aan een hogere besmettelijkheid (ten minste toch niet transmissibility)

De son côté, Tom Wenseleers, professeur de biostatistiques à la KULeuven, se montre plus prudent. Dans sa réponse à Van Ranst, il souligne, graphiques à l'appui, qu' "En Afrique du Sud, 0,4 % de la population est décédée des suites du virus, ce qui, compte tenu de la pyramide des âges, correspond à ce que l'on pourrait attendre si tout le monde était infecté. L'avantage d'Omicron ne peut donc pas être lié à une infectivité plus élevée (du moins pas à la transmissibilité) mais à l'évasion immunitaire (32 mutations dans la protéine de pointe). Un avantage du taux de croissance de 0,38 par jour par rapport à Delta et un temps de doublement d'environ 4 jours indiqueraient qu'Omicron réinfecte les personnes précédemment infectées 6 fois plus fréquemment que Delta. Bien que la gravité des infections percées par Omicron ne soit toujours pas claire, il me semble peu probable qu'un variant d'échappement immunitaire produise des infections moins graves".

Et de conclure: "Pour les personnes non-vaccinées /infectées, la gravité restera la même..."