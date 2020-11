Enseignement supérieur : l’organisation des examens au pas de charge, en fonction des règles sanitaires

Le comité de concertation se réunit ce vendredi à partir de 13h. Plusieurs décisions sont attendues, notamment concernant un éventuel assouplissement des mesures au regard d’une situation sanitaire qui semble s’améliorer, même si tous les experts appellent à la prudence. D’autres décisions devraient être prises concernant l’Enseignement supérieur et la tenue des examens du premier quadrimestre.

Ce jeudi, la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny a annoncé que certains examens en présentiel pourraient être organisés pour la session de janvier. Ces décisions doivent désormais recevoir la validation du comité de concertation de ce vendredi. En dépit de la charge de travail que cela implique, pouvoir organiser une partie des examens en présentiel, cela répond à une demande du secteur.

En effet, "la qualité des évaluations fait aussi partie de la qualité de l’enseignement", indique Pierre Wolper, recteur de l’ULiège.

"Cette proposition, concertée avec les experts sanitaires et présentée aux acteurs du secteur aujourd’hui, vise à répondre au souhait exprimé par de nombreux acteurs de l’enseignement supérieur de pouvoir organiser en présentiel certains examens qui ne peuvent s’organiser à distance soit en raison de leur caractère pratique, soit parce qu’il n’est pas possible, pour ces examens, de garantir l’égalité des étudiants devant l’épreuve. L’objectif est de garantir la qualité des évaluations dans un environnement sanitaire contrôlé", souligne d’ailleurs le communiqué de la ministre Glatigny.

Protocole sanitaire

Les experts ont donc donné leur aval pour la tenue d’une petite partie des examens en présentiel, dans le respect d’un certain nombre de règles sanitaires. Rappelons à nouveau qu’il ne s’agira pas de l’ensemble des examens mais bien d’une petite partie. Le détail de ce protocole devrait être connu après validation par le comité de concertation mais il est demandé aux universités de respecter :

Maximum de 200 personnes par auditoire/local.

Port du masque obligatoire et respect d’une distance d’1M50.

Mise en place d’un sens de circulation pour accéder et quitter le local d’examen.

Aération suffisante et régulière.

Organisation pour les universités

Pour les universités cela nécessite quelques ajustements. A l’ULiège par exemple, cela implique la location de locaux supplémentaires pour pouvoir respecter les règles de distanciation ou encore le maximum de personnes autorisées. "Nous veillerons également à la qualité des masques utilisés. Nous allons en mettre à disposition des étudiants. Nous travaillons aussi à l’organisation de la circulation des étudiants dans nos locaux pour respecter les distances", précise Pierre Wolper.

C’est une organisation qui demande une charge de travail importante pour les universités. "On ne pourra d’ailleurs pas organiser énormément d’examens en présentiel", indique le recteur de l’ULiège.

La possibilité d’organiser certains examens en présentiel concerne en fait une petite partie des examens et non l’ensemble de ceux-ci. Il s’agissait pour les autorités de permettre une certaine marge de manœuvre.

Il n’a pas été décidé de favoriser les premières années ou encore les années diplômantes par exemple. Mais plutôt les filières ou un examen pratique est nécessaire pour évaluer l’étudiant comme en arts appliqués ou encore en médecine. Il s’agit également de privilégier les examens pour lequel, sans le présentiel, il serait impossible de "garantir l’égalité des étudiants devant l’épreuve".

Des dispositions relativement souples qui permettent également aux universités d’axer sur ce qu’elles considèrent elles-mêmes comme primordial.

Pour les universités, en pleine planification de cette session de janvier pour le moins particulière, l’heure est donc aussi à la définition de priorités.

Pour l’ULiège par exemple, "il s’agira en priorité des examens pour lesquels il faut montrer des compétences pratiques, pour les examens des étudiants en début de parcours (donc en BAC 1, ndlr) et des examens pour lesquels il y a un enjeu particulier. Par exemple les premières années en études vétérinaires ont un concours à la fin de l’année. Mais le classement à la fin de ce concours dépend aussi des notes aux examens donc cela peut être vraiment important", souligne Pierre Wolper.

Pour le recteur de l’ULiège, donner la priorité aux étudiants de premières années est nécessaire, "il s’agira pour ces étudiants des tout premiers examens à l’université. Il ne faut pas les mettre en difficulté".

Quid de cette organisation pour les étudiants ?

Les universités ont jusqu’au 11 décembre pour informer leurs étudiants du déroulement des examens de première session.

Une donnée qui fait réagir la Fédération des étudiants francophones (FEF). "Suite à une réunion entre les acteurs de l’enseignement supérieur et la ministre, les établissements devraient remettre les modalités d’examens le plus tôt possible et avec pour date maximum le 11 décembre. La Fédération déplore le manque de clarté que cela pourrait engendrer mais également que des étudiants pourraient recevoir leurs modalités d’examens trop tardivement. En effet, cette échéance trop tardive ne permet pas aux étudiants de se préparer sereinement à des examens qui comprendront de nombreuses zones grises, qu’ils soient organisés en présentiel ou en virtuel. Rappelons que d’après notre enquête, 60% des étudiants se sentent déjà complètement ou partiellement en décrochage scolaire. Recevoir ces modalités si tard ne fera qu’aggraver la situation", a déclaré la FEF dans un communiqué.

A cela la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny a répondu : "Certains étudiants ont déjà reçu les modalités d’examen et d’autres les recevront dans les tout prochains jours. Le 11 décembre est une date limite". C’est aussi ce que confirme Pierre Wolper, le recteur de l’ULiège, qui indique que les équipes sont en train d’organiser les modalités d’examens et que les étudiants seront prévenus "d’ici environ une semaine. La date du 11 décembre est une date limite mais on espère tenir les étudiants informés une semaine avant".

Quant à la session en elle-même, là encore tout dépend de l’organisation propre à chaque université. A Liège, par exemple, "normalement nous sommes organisés en janvier avec trois semaines d’examen et une semaine blanche. Là l’idée est de garder cette semaine blanche pour pouvoir organiser les examens pour les étudiants qui ne pourraient pas les passer pendant les trois semaines, par exemple en cas de mise en quarantaine", indique Pierre Wolper.

En cas de nouvelle vague ?

Le risque c’est également de devoir faire face éventuelle recrudescence de l’épidémie dans le pays. C’est de l’éviter évidemment, mais il ne s’agit de l’ignorer. C’est pourquoi, en cas de nécessité, les autorités se réservent la possibilité d’organiser des examens au deuxième quadrimestre.

Ce n’est pas la solution idéale. Cela perturberait fortement ce deuxième quadrimestre. Il ne s’agit que d’une solution de dernier recours. Néanmoins, c’est une source d’inquiétude pour la FEF.

"C’est une période très dense, avec de nombreux stages et travaux pratiques, la rédaction de travaux de fin d’étude et de mémoires, ainsi que le travail habituel que les étudiants doivent fournir pour les cours. Il n’est donc pas concevable d’y rajouter encore le stress d’un blocus et d’épreuves, le tout dans un contexte social et psychologique difficile pour de très nombreux étudiants", dit la Fédération.

Là encore, la ministre tempère en expliquant qu’il s’agit d’une "mesure de précaution". "C’est une possibilité qui, à 99% de chances, ne sera pas utilisée. Les experts nous ont certifiés que les examens qui doivent être organisés en présentiel pourront l’être et le comité de concertation devrait le valider ce vendredi. Il n’y a donc aucune volonté de reporter des examens au deuxième quadrimestre. C’est une possibilité que l’on se réserve au cas où la situation sanitaire s’aggravait brusquement", a-t-elle indiqué.