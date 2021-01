Enseignement supérieur : face à la détresse des jeunes, une reprise partielle en présentiel est envisagée au mois de mars

Victoria a 18 ans. Elle est étudiante en première année dans le supérieur à l’ULB et a publié une lettre ouverte sur son compte Facebook. Lettre partagée par plus de 4100 internautes. Elle y fait part de son vécu depuis la fin de sa rhéto gâchée jusqu’à cette première session d’examens.

"Je vis mon premier blocus, dans des conditions où le stress est double. Le moral est lourd, très lourd. Car il faut se motiver même si les conditions sont déplorables. Rien ne te motive. Rien. Tu te lèves pour rien. Tu vois personne. Tu te sens seule."

Un ressenti partagé par la plupart des étudiants du supérieur. La Fédération des étudiants francophones a sondé 7700 d’entre eux : 80% se sentent fragilisés psychologiquement.

Une détresse que Victoria décrit avec ses mots : "Alors je suis chez moi. Tous les jours. Devant un ordinateur. Je souffre du manque de contact social. Je souffre qu’on ne pense pas à moi, étudiante. Qu’on dise toujours que le problème : c’est nous les jeunes. Que nous sommes irresponsables. Stupides, bêtes, rebelles. Pourtant, la plupart essaient de se plier aux règles pour à tout prix sortir du train-train insupportable de LEC : " lever, étudier (se) coucher "".

Avec le soutien des parents

Ce genre d’appels à l’aide se multiplient sur la toile en ce moment. Et pas seulement de la part des jeunes. Leurs parents aussi se sentent démunis et demandent au politique de donner des perspectives. "Ouvrez les auditoires", écrit un groupe de parents dans une carte blanche envoyée à la rédaction. "C’est une priorité. Organisez-vous pour qu’ils puissent retourner suivre les cours. Les règles sanitaires ils les connaissent et ne demandent qu’à pouvoir les appliquer. Ils trépignent aussi de se voir à plus de deux, de refaire du sport et, plus fou encore, de refaire le monde. Qui en a bien besoin."

Donnez-leur de l’espoir

Eux aussi demandent des perspectives : "Tendez-leur la main, donnez-leur de l’espoir. Il est temps. Maintenant."

"La question de la perspective est importante", confirme Chems Mabrouk, présidente de la FEF. "Ne pas avoir de perspectives rend la situation encore plus compliquée. Ne pas savoir combien de temps on doit encore tenir, ce n’est pas évident. Cela étant, il faut continuer à faire attention car on ne sait pas comment la situation va évoluer." La FEF plaide pour un retour dans les auditoires, même partiels, dès que la situation sanitaire le permet.

Il ne serait pas acceptable de continuer à l’appliquer aux études supérieures jusqu’en septembre

C’est toujours la même condition depuis presque un an : il faut voir comment la situation sanitaire évolue. Si les courbes continuent à baisser, les perspectives devraient pouvoir se dégager. "Vu les dégâts psychologiques considérables engendrés par l’enseignement à distance, il ne serait pas acceptable de continuer à l’appliquer aux études supérieures jusqu’en septembre", répond Valérie Glatigny devant le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Il m’est extrêmement difficile de continuer à regarder les étudiants dans les yeux et de les enjoindre à s’adresser à un numéro vert pour discuter de leur mal-être ou obtenir une aide psychologique, continue la ministre. Ceci n’est plus suffisant. Il faut leur donner des perspectives dès aujourd’hui."

Vers une reprise partielle en présentiel en mars ?

Ces perspectives, ce serait donc une reprise des cours en partie en présentiel dès le mois de mars. Mais rien n’est encore décidé. Il s’agit actuellement d’une proposition soumise au Comité de concertation qui a lieu ce vendredi.

La possibilité de suivre quelques cours en présentiel pour éviter le décrochage et la perte de motivation

La Fédération Wallonie-Bruxelles "plaide pour une reprise partielle, encadrée par un protocole strict, de l’enseignement en présentiel dès mars, communique le cabinet de la ministre, pour autant bien sûr que les conditions sanitaires ne se dégradent pas fortement. Ceci ne signifie pas, bien entendu, une reprise de la vie estudiantine sur le campus. Mais simplement la possibilité de suivre quelques cours en présentiel pour éviter le décrochage et la perte de motivation."

Ce retour vers le présentiel se ferait partiellement. "Il est évident qu’il ne s’agira pas d’une formule 100% présentiel – la situation sanitaire ne le permet tout simplement pas. Des aménagements stricts devront être prévus pour réduire fortement la présence globale sur le campus. La Ministre rencontrera d’ailleurs demain (ndlr : ce vendredi) les établissements et les experts sanitaires pour aborder la question, de même que pour effectuer un nouveau monitoring de l’organisation des examens de janvier."