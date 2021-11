Encore motivés à respecter les gestes barrière ? Le Covid safe ticket encourage à les laisser tomber

37,5% de la population sondée sont encore motivés à suivre les mesures Covid comme le masque, la distanciation, le lavage des mains etc. Ce sont surtout les vaccinés, à 46%, qui font gonfler ce chiffre puisque les non-vaccinés sont 29% à être encore motivés à se plier aux mesures. Ce sont les premiers chiffres du 35e rapport des chercheurs de l’Ugent, la Kuleuven, l’ULB et l’UCLouvain dans leur "Motivation Barometer ".

Dans leur 35e rapport sur la motivation des Belges à respecter les mesures, les chercheurs de l’Ugent, la Kuleuven, l’ULB et l’UCLouvain font la différence entre vaccinés et non-vaccinés. © Baromètre de la motivation

Le rapport continue ses conclusions, tout en faisant la différence entre personnes vaccinées et non-vaccinées. "En même temps, elles (les personnes vaccinées) restent plus prudentes que les personnes non vaccinées. Ces dernières sont dans tous les cas moins prudentes car elles estiment les risques d’une infection grave comme plus faibles, indépendamment de l’utilisation d’un Covid Safe Ticket."

Une atteinte aux libertés

"Comme leur évaluation du risque est faible et qu’un Covid Safe Ticket peut être utilisé pour exclure les personnes non vaccinées, il est logique que les personnes non vaccinées vivent un Covid Safe Ticket comme une atteinte à leur liberté. "