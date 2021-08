En Martinique, la hausse du nombre de décès pousse les citoyens à la vaccination contre le coronavirus

"Jusqu’à présent, la Covid, c’était une maladie vue de loin. Mais là, on est passé du 'Je ne connais personne qui a la Covid' à 'Tonton est décédé et tata est en réa'".

Alex explique qu’il a "une santé fragile", et que son métier d’agent de sécurité l’emmène à devoir parfois "séparer des gens", ce qui l’inquiète en pleine épidémie. "On est obligé" de se faire vacciner, estime-t-il, alors que seulement 22% de la population a reçu une moins une dose de vaccin.

Avant, il y avait dix décès par jour, aujourd’hui c’est multiplié par six, ça fait réfléchir

Dans cette île des Caraïbes de 400.000 habitants, "l’engouement pour le vaccin n’est pas énorme", se désole le sapeur-pompier. "On devrait avoir la queue tous les jours".

"C’était pas encore l’heure, j’attendais, j’attendais, puisque je suis en bonne santé", justifie Patrick Zénon, agent de propreté de 58 ans, pour expliquer qu’il ne se soit décidé qu’aujourd’hui à se faire administrer le vaccin, avec son épouse et sa fille.

"J’entends beaucoup d’aléas, ça laisse à réfléchir, il fallait prendre une décision", concède-t-il. Et la lecture à la radio des avis de décès – une spécificité des Antilles – est devenue "vraiment longue", note-t-il. "Avant, il y avait dix décès par jour, aujourd’hui c’est multiplié par six, ça fait réfléchir".

"C’est vraiment la peur qui s’installe", considère Maxence Toussay, une retraitée de 66 ans en robe à fleurs : "Quand on voit la situation de la Martinique, on se dit 'Nous sommes mal barrés'".

"On a pris conscience de ce qui se passe", assure-t-elle, fustigeant "les fausses informations et les réseaux sociaux qui diffusent tellement de choses vraies et pas vraies" que "la population ne sait plus quoi faire".

Elle, qui a déjà eu sa première dose et attrapé le Covid un mois après – sans symptôme -, venait pour la deuxième dose, "mais on me dit que je suis déjà immunisée".

Lutter contre les fausses informations

Pour André Cabié, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU, "on essaie au quotidien de convaincre et de lutter contre les fausses informations".

"Si l’hésitation vaccinale reste toujours aussi importante, il y aura une cinquième vague, une sixième vague et ainsi de suite", prévient-il.