En 2020, moins de Belges sont partis en vacances et ils ont dépensé 26,3% en moins qu’en 2019

Alors que les Belges reprennent doucement le chemin des vacances, les statistiques se penchent sur les voyages de l’an dernier. L’année 2020, marquée par la pandémie, aura connu une baisse d’un peu moins de 50% des voyages par rapport à 2019. C’est en tout cas ce que révèle "L’enquête sur les vacances et les voyages" publiée ce jeudi par Statbel.

Les Belges ont donc moins voyagé l’été dernier. On dénombre 11,4 millions de voyages en 2020. "Soit une baisse d’un peu moins de 50% par rapport à 2019", peut-on lire dans le communiqué.

Outre la diminution des voyages, les Belges ne se sont pas aventurés bien loin : "la distance moyenne d’un voyage, 720 km, était inférieure de plus de 300 km à celle des années précédentes. 72% ont voyagé en voiture en 2020 et seulement 18% en avion, alors que les années précédentes la répartition fluctuait autour de 60% pour la voiture et de 30% pour l’avion", précise Statbel.

Par ailleurs, moins de la moitié des Belges (46%) avaient réservé au moins une nuitée. "En 2019, ce chiffre était encore de 70%. 34% ont effectué un voyage à l’étranger (64% en 2019)"

Pourquoi avoir moins voyagé ?

Si les Belges sont moins partis en vacances, c’est bien entendu à cause des circonstances sanitaires et des recommandations des autorités publiques. "57% de nos compatriotes restés à la maison ont invoqué cette raison comme principale raison de ne pas voyager. Les raisons financières étaient importantes pour certains groupes de la population : les familles monoparentales (47%) et les chômeurs (40%) sont restés à la maison par manque d’argent".