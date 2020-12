Effets secondaires, immunité, développement : voici les réponses aux questions que vous vous posez sur le vaccin anti-Covid

9. De quoi le vaccin protège-t-il exactement ?

“Si on se tient aux résultats des essais en cours qui ont été rendus publiques, on sait que si on est vacciné, on est protégé de la maladie 'légère' (fièvre, toux, la perte du goût et de l’odorat, etc.)", éclaire Pierre Coulie. "Aussi, on sait que le vaccin nous protège des formes graves de la maladie, ce qui veut dire qu’on aura moins de gens aux soins intensifs. En revanche, on ne sait pas encore si le vaccin va diminuer le nombre de décès, même si on peut supposer que ce sera le cas, puisqu’en réduisant les formes graves, on réduit sans doute la mortalité”.

Reste donc à savoir si le vaccin permettra aussi aux vaccinés de ne pas contaminer les personnes avec qui ils sont en contact. Autrement dit, s’il nous protégera des infections asymptomatiques. C’est l’une des inconnues qui persiste encore autour des vaccins. "Le but du vaccin est effectivement celui d’empêcher l’infection, de faire en sorte donc que le nombre de porteurs sains (comprenez : les gens qui ne sont pas malades, mais qui sont contagieux), diminue. On ne sait pas si ces vaccins agissent à ce niveau-là", affirme Pierre Coulie. “Cela dit, toutes ces protections découlent des mêmes mécanismes immunologiques. Je serais très étonné que le vaccin n’agisse pas du tout sur les porteurs sains."