Données personnelles: fini les "entretiens de vaccination" menés dans les pharmacies pour sensibiliser les clients

En mai dernier, la presse a révélé que grâce à un système de fenêtre pop-up sur leur ordinateur, les pharmaciens avaient accès au statut vaccinal de leurs clients, étaient invités à les sensibiliser à la vaccination et surtout, à noter et encoder leur réaction. Farmaflux - qui gère les données récoltées - a fait savoir que la fenêtre pop-up n'apparaissait plus depuis le 1er octobre. Et ce, "car la campagne de vaccination initiale touche à sa fin".

Cette pratique a suscité de vives réactions de la part des défenseurs de la vie privée. L'ASBL Charta21 a ainsi récemment assigné en justice Farmaflux, estimant que ce système de traitement de données de vaccination violait la réglementation en matière protection des données à caractère personnel.

Notons que selon les chiffres de Farmaflux, près de 4,9 millions d'entretiens de vaccination ont été menés dans toutes les pharmacies belges depuis le 31 mars 2021.