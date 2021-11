Doit-on porter le masque même avec le covid safe ticket ? Pour éviter les pépins, deux filtres valent mieux qu’un

Si vous êtes allé au cinéma récemment, vous vous êtes probablement retrouvé dans cette situation : on a scanné votre CST (Covid safe ticket) à l’entrée. Une fois arrivé dans la salle, vous regardez autour de vous : dois-je garder le masque ?

Légalement, non. Vous n’êtes pas obligés. Si ce n’est au moment de vos déplacements, vous ne devez pas le garder sur votre nez pendant que vous êtes assis.

Sous l’angle sanitaire, par contre, il vaut clairement mieux le garder. Le CST, s’il permet de retrouver des activités culturelles et gourmandes, n’est pas une garantie de ne pas transmettre le virus.

C’est ce qu’expliquait Marius Gilbert il y a quelques jours sur nos antennes. "J’ai toujours été mal à l’aise avec l’idée que quand on est sous pass sanitaire, on laisse tomber le masque. Il y a des lieux où ce n’est pas très problématique de maintenir le masque : par exemple un lieu culturel où l’on déambule, où l’on regarde un spectacle. On vient alors combiner l’efficacité de deux dispositifs."

Derrière le CST, il y a le vaccin. Pour rappel, le QR code est obtenu après vaccination, preuve de rétablissement de moins de 6 mois du Covid ou un test PCR négatif de moins de 72 heures. La vaccination serait donc inutile ? Faux. Mais elle doit être complétée par d’autres moyens de protection comme le masque. Pourquoi ? Car la vaccination ne suffit pas à empêcher la circulation du virus mais elle limite la catastrophe.

Le variant Delta est extrêmement contagieux. Il comporte certains changements, des mutations sur certains gènes, qui le rendent plus transmissible que la souche utilisée pour développer les vaccins. Ces derniers ne suffisent donc pas si on veut réduire suffisamment la transmission du virus. Mais ils restent efficaces contre le risque de maladie grave et de décès, sinon, les soins intensifs de nos hôpitaux se rempliraient à mesure que la courbe des contaminations augmenterait.