Didier Raoult, Christian Perronne: "Une crise sanitaire ne justifie pas qu'on dise n'importe quoi !", clament les infectiologues de France

Nulle part ailleurs qu’en France, la rupture n’a été si violente. Il y a un avant et un après coronavirus, mais surtout Raoult. Le professeur, à la tête d’une vénérable institution hospitalière marseillaise, chantre inébranlable de l’association hydroxychloroquine et azithromycine pour combattre le virus, s’est mis la majeure partie des scientifiques de France à dos.

Car à la médecine basée sur les preuves, il oppose la médecine basée sur l’intuition. En dépit des études démontrant aujourd’hui que la prescription de l’hydroxychloroquine aux patients atteints par le Covid-19 n’a pas fait la preuve de son efficacité, il n’a pas bougé d’un poil de barbe.

Après Raoult, Perronne

Aujourd’hui, le professeur Didier Raoult va devoir témoigner devant la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale en France. Une audition très attendue. Didier Raoult a aussi ses supporters, et non des moindres. Le professeur Christian Perronne, chef du service infectiologie de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches, qui se dit un "scientifique pragmatique". Lui aussi vient de susciter l’indignation de la crème des infectiologues français.

Il a affirmé sur BFMTV le 17 juin dernier que si les traitements à base d’hydroxychloroquine avaient été appliqués à tous les patients atteints de COVID-19, "on aurait pu éviter 25.000 morts". Il a ajouté que si la chloroquine n’avait pas été prescrite massivement, c’était pour satisfaire "les intérêts de laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d’autres molécules". Et malheureusement, a-t-il dit, "beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d’argent de ces laboratoires, ça me désole, mais c’est la réalité."