Deux mètres ou un mètre ? Quelle est la distance physique idéale pour éviter d'être contaminé au coronavirus ?

En matière de coronavirus, souvent, distance varie. L’Organisation mondiale de la Santé recommande de maintenir au moins 1 mètre de distance avec les autres pour éviter la propagation du virus. La France a suivi ce conseil métrique comme norme "minimale". Mais d’autres pays vont jusqu’à conseiller le double.

En Belgique, on aime les compromis et les demis : la distance sociale recommandée est de 1,50 mètre. En Allemagne et aux Pays-Bas, c’est pareil. En Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, au Canada, et aux Etats-Unis, c’est 2 mètres.

Quelle que soit la distance choisie, toute l’explication est dans les gouttelettes : les virus respiratoires comme le nouveau coronavirus se transmettent par ces gouttelettes expulsées par la respiration, la parole et surtout la toux ou l’éternuement.

Gouttes, gouttelettes de virus

Alors à quelle science de la distance se vouer ? Une équipe britannique s’est interrogée. La réponse n’est pas univoque.

Pour les auteurs de cette revue de la littérature, la règle des "deux mètres" se fonde sur une représentation réductrice et simpliste de la transmission du virus, où l’on distinguerait deux chemins de "sortie" : la route des grosses gouttelettes, et la route aéroportée (aérosol), pour les gouttelettes, sans tenir compte de l’air exhalé. C’est la première "route" qui répand les gouttelettes sur les surfaces et contribue à leur contamination.

Pour les auteurs, cette vision dichotomique est artificielle. Il existe selon eux un "continuum" entre toutes ces gouttelettes, depuis celles qui sont visibles à l’œil nu, jusqu’aux microscopiques. Elles sont transportées par un nuage commun.

Or, déplorent-ils, les règles de distanciation sociale sont basées sur une analyse du risque qui se limite aux larges gouttelettes. Alors que les petites gouttelettes, véhiculant le SARS-COV-2 peuvent se répandre jusqu’à 8 mètres, dans l’air qu’exhale un individu infecté, même lorsqu’il n’y a pas de flux de ventilation. Le risque de transmission diminue, à mesure que la distance physique augmente, surtout à l’intérieur. Dans certains cas, 2 mètres est une distance insuffisante.